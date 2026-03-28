El 0-0 de México y Portugal: una reapertura tibia

En la noche del estadio Banorte, que se volverá tres veces mundialista el próximo 11 de junio, se esperaba más en el marcador, que finalizó 0-0, sin desbordes ni jugadas dramáticas entre la Selección de México y Portugal.

Pero algo sí quedó claro: la preferencia de los fans mexicanos por sus nuevos referentes. La ovación por Armando “La Hormiga” González fue insistente hacia el entrenador Javier Aguirre y esta noche, el canterano de Chivas recibió la aceptación de los aficionados, que han expresado sin filtros su sentir hacia el equipo, sobre todo en los momentos malos. No se callaron nada: hicieron saber su grado de satisfacción. Incluso lanzaron el grito homofóbico en la recta final. No importó que Gianni Infantino y los altos mandos de la FIFA estuvieran mirando.

Al minuto 77, el ‘Vasco’ complació a los aficionados metiéndolo a la cancha (sustituyendo a Érik Lira) en un partido que seguía fijo en ceros. La ‘Hormiga’ correspondió al cariño de inmediato y en menos de dos minutos remató con la derecha muy cerca de la portería, momento que por fin puso de pie al público.

Este partido fue un gran ensayo en toda su expresión, con todos los cambios posibles. Aguirre y Roberto Martínez reemplazaron a más de cinco jugadores. Portugal notó que su jugador Paulinho, estrella del Toluca, es uno de los más queridos en México y se llevó aplausos como si fuera local.

El partido tuvo cuatro minutos más, pero nada cambió. La música a alto volumen no pudo tapar el grito homofóbico y los presentes en el estadio fueron testigos.

Desde el primer tiempo, el partido ya contaba el resto de la historia: sin mayor emoción. Inició como los primeros rounds de una pelea de box, cuando los rivales comienzan a medirse, pero esto resultó muy tibio para los fans, que con abucheos dejaron claro que esperan más.

Álvaro Fidalgo tuvo su debut con la camiseta de la Selección y logró mostrarse a los 15 minutos conduciendo el balón frente a la portería lusa, pero una falta en la zona defensiva le cortó el impulso.

Obed Vargas también dejó destellos en el mediocampo. Al minuto 32 falló un remate con la izquierda. Pero en este ensayo las oportunidades no se perdonan y el ‘Vasco’ Aguirre lo reemplazó por Carlos Rodríguez en el segundo tiempo. Israel Reyes también lo intentó, pero todo se quedó corto.

Si esta noche fuera de Mundial, este fue apenas un botón de muestra.