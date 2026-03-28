Sabalenka reconquista el WTA 1000 de Miami y completa el Sunshine Double

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Coco Gauff y alzó su segundo trofeo consecutivo del WTA 1000 de Miami, con lo que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double.

Sabalenka es la primera jugadora en encadenar las coronas seguidas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iiga Swiatek en 2022.

La número uno mundial completó la gesta al derrotar en la final a Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3.

"Suena una locura, parece irreal", se felicitó Sabalenka en declaraciones a Tennis Channel. "Estoy muy agradecida, muy feliz y muy orgullosa en este momento".

"¿Qué puede ser mejor que este mes?", se preguntó la número uno mundial, que a inicios de marzo también se comprometió con su pareja, el empresario brasileño Georgios Frangulis.

Gauff, por primera vez en la final de 'su' torneo, fue la única jugadora en arrebatarle un set a Sabalenka en su paseo triunfal de los dos últimos años en Miami.

La estadounidense, de 22 años, envió el duelo al desempate pero se quedó sin respuestas ante el arrollador tenis que Sabalenka está desplegando esta temporada.

"Aunque fastidia no salir hoy con un trofeo más grande, disfruté mucho esta semana y eso es lo que más me llevo de todo esto, dijo la tenista criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, que nunca había pasado de los octavos de final ante su público.

Temporada casi perfecta

Sabalenka, de 27 años, ha afianzado su dominio en la WTA en un inicio de curso prácticamente perfecto, con triunfos en Brisbane, Indian Wells y Miami que amplían su vitrina a 24 títulos.

En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única pero muy dolorosa derrota, en la final del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año.

Empujada por las gradas, Gauff apelaba al recuerdo de las dos finales de Grand Slam que le ganó a Sabalenka, el Abierto de Estados Unidos de 2023 y Roland Garros el año pasado.

Pero la ilusión de coronarse en casa no pudo con el intratable momento de forma de Sabalenka, que ejerció su ley desde el principio al asestar un break en el juego inicial.

El quiebre fue un duro golpe para la confianza en el servicio de Gauff, su punto débil, y a lo largo del primer set cometió tres doble faltas.

Sabalenka, con un 79% de acierto en su primer saque, tampoco dejó que Gauff le recortara terreno al retorno y zanjó la primera manga en 38 minutos sin permitirle una oportunidad de break.

En la segunda manga Gauff apretó los dientes para mantenerse cerca de Sabalenka y, con un quiebre en el último juego, acabar con su racha de 11 victorias seguidas en Miami sin ceder un set.

La bielorrusa le hizo pagar el esfuerzo en el desempate, que dominó de principio a fin para asegurar su undécimo trofeo WTA 1000 y quedar a solo dos del récord de la estadounidense Serena Williams.

En Miami también unió su nombre a los de otras cuatro jugadoras que completaron el Sunshine Double: Swiatek (2022), la bielorrusa Victoria Azarenka (2016), la belga Kim Clijsters (2005) y la alemana Steffi Graf (1994 y 1996).

El domingo, el italiano Jannik Sinner tiene también a su mano lograr el Doblete del Sol en la final del Masters 1000 masculino, en la que es amplio favorito frente al checo Jiri Lehecka.