Popocatepetl se mantiene estable en Amarillo Fase 2; Cenapred prosnostica lluvia de ceniza leve

Ante la posibilidad de caída de ceniza en la CDMX procedente del volcán Popocatepetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres(Cenapred) pronosticó lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas.

No obstante, el órgano gubernamental dejó en claro que el Semáforo de Alerta Volcánica de "Don Goyo" se mantiene estable en Amarillo Fase 2.

Precisó que si bien en las últimas 24 horas (de las 10:00 horas del 27 de marzo a las 10:00 horas de este 28 de marzo) se detectaron nueve exhalaciones, estas fueron de baja intensidad, mismas que estuviweron acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos.

En el transcurso del día, el volcán ubicado en los límites de Puebla y el Estado de México ha tenido buena visibilidad. Por la mañana, las emisiones de vapor de agua y otros gases volcánicos se dispersaron hacia el noroeste.

Popocatépetl Amarillo Fase 2

De acuerdo con el Cenapred, los escenarios previstos para esta fase son:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado.

Ocurrencia de tremor de amplitud variable.

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas.

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas.

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

Cenapred pide evitar caer en rumores

A través de su comunicado diario, el Cenapred exhortó a la población a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información oficial que se emita.

Precisó que en caso de que ocurriera un evento extraordinario, este se reportará inmediatamente a la población.