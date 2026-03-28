Argentina, sin rivales exigentes en la ruta hacia el Mundial 2026

Tras cancelarse la Finalissima frente a España, también se terminó la última posibilidad de que la campeona del mundo, Argentina, tuviera un adversario de prestigio en la fase final de su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026.

La Albiceleste, en todo caso, sólo encontró oponentes destacados en Brasil, Colombia y Uruguay, sus vecinos de la eliminatoria sudamericana y de la Copa América 2024, en un periplo acotado también a amistosos contra rivales de bajo nivel.

Ese calendario exento de partidos complejos se ve reflejado en la ventana internacional de marzo, donde Argentina, segunda del ránking de la FIFA, recibirá en La Bombonera a las débiles Mauritania (115) y a Zambia (91), dos selecciones que no clasificaron al Mundial.

Rivales menores

Estos amistosos ante rivales de menor nivel difieren bastante de los que sostendrán Brasil y Colombia, con sendos duelos ante Francia y Croacia, y Uruguay, que chocará contra Inglaterra y Argelia en esta fecha FIFA.

También Ecuador, clasificado al Mundial, afrontará una mayor exigencia frente a Marruecos y Países Bajos, equipos de primer nivel y que dirán presente en Norteamérica 2026.

El lateral Nicolás Tagliafico, del Lyon, lamentó en su llegada a Buenos Aires no poder enfrentar a España y consideró que "jugar esa clase de partidos es bueno para todos. El futbolista siempre quiere esos partidos, pero no se dio, así que hay que concentrarse en lo que tenemos".

Enzo Fernández, volante del Chelsea, recordó por su parte que "previamente al Mundial (de Catar 2022) no tuvimos amistosos tan exigentes. Pero tratamos de afrontar todos los partidos con la misma responsabilidad".

En el mismo contexto, el lateral Valentín Barco, del Estrasburgo francés, señaló que "cualquier rival sirve para prepararse. Todas las selecciones tienen su jerarquía y sus buenos jugadores, así que vamos a afrontarlo de la mejor manera".

Por un lado, la Asociación del fútbol Argentino (AFA) mostró rigidez en las negociaciones con la Real Federación de España (RFEF) por la Finalissima en cuanto a la sede, pero también desnudó problemas de gestión para conseguir rivales de jerarquía ante la cancelación del choque contra la campeona de Europa.

En sus últimos once amistosos, Argentina venció a Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0), Indonesia (2-0), El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Ecuador (1-0), Guatemala (4-1), Venezuela (1-0), Puerto Rico (6-0) y Angola (2-0), con un saldo de 33 goles anotados y apenas 2 en contra.

La diferencia con otro candidato como Brasil se ve reflejada cuando se aprecia que la Canarinha jugó ante Senegal, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, España, Inglaterra y México, varios de ellos ubicados en el Top 20 de la FIFA, en los últimos meses.

Hace unos meses, al ser consultado por la falta de rivales encumbrados, el DT Lionel Scaloni dijo que "no es fácil que vengan a jugar acá (a Argentina), no tenemos posibilidades de jugar con los europeos por la Nations League".

Pero Scaloni también descartó que haya una posible relajación por medirse con esta clase de contrincantes y remarcó que "a estos partidos se los llama amistosos, pero es el nombre solo, hay que jugarlos y dar el máximo. Los jugadores se tienen que mostrar ante el entrenador para estar en la lista del Mundial".

En cambio, desde algunos sectores de la prensa, la situación es vista con una mirada crítica.

"Desde que se coronó en Catar 2022, todos los amistosos siguieron un mandato: la irrelevancia deportiva de los rivales y el apetito económico. Así, solo acumuló partidos chatarra. Era mejor enfrentar a España en el Bernabéu que a Curazao, Indonesia o Puerto Rico en la Argentina", consideró Cristian Grosso, editor del matutino La Nación.

Tras estos amistosos en Buenos Aires, los últimos en Argentina y acaso uno de las últimas ocasiones para el público local de ver en vivo a Lionel Messi, la selección campeona del mundo tiene previsto jugar dos partidos de preparación ya en Estados Unidos días antes del debut en el Mundial.

Al respecto, se había anunciado que Argentina enfrentaría a Honduras y México en junio, pero esos compromisos se cancelaron y la campeona del mundo busca rivales para completar su puesta a punto para la defensa del título ganado en Catar.