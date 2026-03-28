México vs. Portugal: así arrancó el traslado de aficionados al Estadio Azteca entre filas, camiones y operativo policial

Desde horas antes del silbatazo inicial, la ciudad comenzó a moverse distinto. Sin autos rumbo al Estadio Azteca, la marea verde se volcó al transporte público.

En puntos como Plaza Carso, Chapultepec, Reforma o el sur de la capital, los aficionados, muchos ya con la playera del Tri, empezaron a formar filas para abordar las unidades de RTP y transporte eléctrico que los acercarían al estadio.

No hay filas de coches, esta vez, el trayecto, o parte dé, es en el transporte público, entre charlas, celulares en mano para mostrar boleto y la expectativa del partido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron el proceso. Policías de tránsito, operación policial y la bancaria e industrial se desplegaron en los puntos de ascenso para ordenar las filas, agilizar el abordaje y mantener el flujo constante de unidades.

Foto: SSPC CDMX

Estadio sin autos

La ausencia de estacionamiento en el estadio marcó la dinámica desde el inicio. Con un perímetro cerrado al tránsito vehicular, la estrategia de movilidad obligó a cambiar hábitos: dejar el coche, trasladarse a puntos remotos y completar el recorrido en transporte público.

Lejos de frenar la llegada de aficionados, el esquema generó una especie de “caravana urbana” empezó a avanzar desde distintos puntos hacia el sur de la ciudad.

En las imágenes difundidas por autoridades, se observa a decenas de personas esperando turno para subir a los autobuses, mientras otros ya avanzan en unidades articuladas rumbo a Santa Úrsula, custodiados por elementos de seguridad.

Foto: SSPC CDMX

El Zócalo, otra sede que también se llena

Mientras tanto, en el Zócalo de la Ciudad de México, el ambiente también comenzó a tomar forma.

Desde la tarde, personal de la Policía Auxiliar mantiene un dispositivo de seguridad en la Plaza de la Constitución, donde fue instalada una mega pantalla para quienes decidieron seguir el partido desde el corazón de la capital.

Ahí, entre vallas, filtros de acceso y presencia policial, los primeros asistentes comenzaron a congregarse, anticipando un lleno similar al de otros eventos masivos.

Ensayo rumbo al Mundial 2026

Lo que ocurre alrededor del partido entre la Selección Nacional de México y Portugal es un ensayo rumbo al Mundial 2026.

El traslado ordenado, la coordinación entre transporte y seguridad, y la respuesta de los aficionados forman parte de la prueba que la ciudad enfrenta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora, miles de aficionados atienden indicaciones entre rutas, policías y camiones, en una logística que busca demostrar que la capital puede mover multitudes… incluso sin estacionamientos.