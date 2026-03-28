Semana Santa en Jerusalén cambia por conflicto: cancelan procesión del Domingo de Ramos

La celebración de la Semana Santa en Jerusalén tendrá este año un giro inusual. Las autoridades eclesiásticas confirmaron la cancelación de algunos de los actos más representativos debido a las restricciones derivadas del conflicto en curso en la región.

En un mensaje difundido por el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, se informó que la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos no se llevará a cabo. En su lugar, se organizará un momento de oración en un sitio aún por definir. Procesiones y celebraciones, suspendidas o limitadas

La decisión responde a un contexto de seguridad complejo que, según el propio patriarca, no muestra señales de mejora inmediata. Las autoridades religiosas, en coordinación con otras iglesias cristianas, evalúan día a día cómo adaptar las celebraciones.

Además de la cancelación de la procesión, la Misa Crismal, que normalmente se celebra en la Basílica del Santo Sepulcro durante el Jueves Santo, fue aplazada hasta nuevo aviso.

Pizzaballa reconoció que, bajo estas condiciones, no será posible realizar las festividades abiertas al público como en años anteriores. Aun así, aseguró que las iglesias permanecerán abiertas y que sacerdotes y párrocos buscarán mantener la participación de los fieles en la medida de lo posible.

Un llamado a la oración ante la guerra

Ante este escenario, la Iglesia local ha optado por reforzar el sentido espiritual de la Semana Santa. El cardenal invitó a los creyentes a unirse en oración este sábado 28 de marzo, rezando el Rosario por la paz.

El llamado busca que, pese a la imposibilidad de reunirse físicamente, los fieles se mantengan unidos desde sus hogares o comunidades religiosas. “Si no podemos reunirnos como quisiéramos, no abandonemos la oración”, expresó.

El conflicto también ha impedido otras tradiciones, como la peregrinación de Cuaresma a los Santos Lugares, una práctica habitual en la antesala de la Pascua. Para la comunidad local, esto representa una nueva afectación en medio de un contexto ya marcado por la violencia.

A pesar de las restricciones, la Custodia de Tierra Santa informó que las celebraciones litúrgicas continúan realizándose de manera interna en sitios como el Santo Sepulcro, aunque sin acceso para los fieles por motivos de seguridad.