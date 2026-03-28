Sin contratiempos, traslado de aficionados en Metro hacia el México vs. Portugal

El traslado de miles de aficionados que se dirigen al partido entre México y Portugal se ha realizado sin contratiempos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, particularmente en la Línea 2, de acuerdo con autoridades de la Ciudad de México.

Desde la estación Tasqueña, uno de los principales puntos de conexión hacia el Estadio Azteca, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, supervisó el operativo especial de asistencia y orientación a usuarios, implementado para facilitar el flujo de pasajeros durante la tarde de este sábado.

El dispositivo, coordinado con distintas dependencias de movilidad, ha permitido mantener una operación continua de trenes con intervalos de apenas dos minutos entre cada unidad, lo que ha contribuido a evitar saturaciones y agilizar el traslado de los asistentes.

Además, se reforzó la conexión con el Tren Ligero, donde las unidades operan con salidas constantes y una capacidad promedio de 800 personas por tren, asegurando la movilidad hacia las inmediaciones del estadio sin mayores complicaciones.

En materia de seguridad, cerca de 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participan en el resguardo de estaciones y andenes, además de actuar como primeros respondientes ante cualquier eventualidad.

Las autoridades instalaron también un puesto de mando en Tasqueña, desde donde se monitorea en tiempo real la operación del sistema y el traslado de los aficionados. Este seguimiento se mantendrá de forma permanente hasta el cierre del servicio, con el objetivo de garantizar un regreso ordenado tras el encuentro.

Con este despliegue, el gobierno capitalino busca asegurar una movilidad eficiente en uno de los eventos más relevantes en la antesala del Mundial de 2026, en un contexto donde el uso del transporte público se ha vuelto clave ante la restricción de estacionamientos en la zona del estadio.