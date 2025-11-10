Bolsa mexicana retrocede a pesar de sentimiento positivo en los mercados

Las bolsas de valores de México cerraron con caídas moderadas la primera jornada de esta semana. Los índices accionarios locales bajaron, perdiendo un ligero impulso observado durante la apertura, con las acciones de Grupo Carso encabezando los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.45% a 63,094.01 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa institucional de Valores (Biva), bajó 0.46% hasta 1,257.99 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida de Grupo Carso, de Carlos Slim, con 3.46% a 129.86 pesos; la panificadora Bimbo, con 2.63% a 63.57 pesos, y la compañía de bebidas Becle, con 2.46% a 23 pesos.

La bolsa mexicana ganó moderadamente la semana pasada y por la mañana subía, llegando a extender su rendimiento en lo que va del año a poco más de 28% para el S&P/BMV IPC. Tras el avance inicial, las referencias cayeron pese a un sentimiento positivo en el mercado.

Según una encuesta a analistas elaborada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) el índice cerraría el año en 61,050, 3.4% por debajo de sus niveles actuales; aún así, la perspectiva es mejor que los 60,483 puntos anticipados en su encuesta de octubre.

Las bolsas estadounidenses y las de otros mercados del exterior subieron ante las esperanzas de que el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos llegue a su fin pronto, tras un acuerdo alcanzado el domingo de senadores republicanos y un grupo demócrata.