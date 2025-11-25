Bolsa mexicana registra tercera ganancia consecutiva; destacan acciones de Quálitas

Las bolsas de valores de México concluyeron con avances las negociaciones este martes. Los índices locales subieron, en línea con sus pares neoyorquinos, apoyados por la apuesta por un tercer recorte consecutivo a la tasa de la Reserva Federal (Fed) el próximo mes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.11% a 63,214.56 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.14% a 1,257.77.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacaron los títulos del operador de aeropuertos OMA, con 4.13% a 248.32 pesos; la cementera GCC, con 3.88% a 180.07 pesos, y la aseguradora Quálitas, con 3.85% a 186.89 pesos.

También destacó el comportamiento de las acciones de la aerolínea Volaris, que despegaron 9.33% a 12.77 pesos, siendo el valor con mejor desempeño de la jornada, después de que los reguladores de aviación le permitieron operar con pilotos de procedencia extranjera.

La divulgación de indicadores económicos retrasados por el largo cierre del gobierno federal en Estados Unidos no alteró la expectativa de que la Fed ajustará su tasa en diciembre. El mercado espera un recorte de 25 puntos base con 84.9% de probabilidad, según FedWatch.