Bolsa mexicana registra su mejor semana desde abril y cierra con nuevos máximos

Las bolsas de valores de México cerraron la semana con nuevos máximos históricos. Los índices accionarios locales avanzaron por segunda jornada consecutiva en un mercado que se animó con la posibilidad de recortes de tasas en Estados Unidos más allá de septiembre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 1.02% a 60,479.76 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.07% al nivel de 1.211,44 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacaron las acciones de la minera Industrias Peñoles, con una ganancia de 4.11% a 721.08 pesos, seguidas por las de Grupo Carso, de Carlos Slim, que subió 3.82% a 131.83 pesos.

Con desempeños positivos en la mayoría de sus componentes, el S&P/BMV IPC encadenó dos jornadas de avances y subió 3.02% en su mejor semana desde abril. En lo que va del año, el índice referencia del mercado accionario local acumula un avance de 22.15 por ciento.

Datos laborales débiles en EU

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron sólo en 22,000 puestos laborales en agosto, muy por debajo de los 75,000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo subió a 4.3% desde 4.2% en julio, mostrando debilidad en el empleo.

A lo largo de esta semana se conocieron cifras de empleo decepcionantes, que respaldaron la apuesta de recortes a la tasa de la Reserva Federal más allá de septiembre. Los operadores ven 70% probable que la tasa clave termine octubre con 50 puntos básicos menos.

"El mercado parece estar en modo 'celebrar malas noticias', pero conviene mantener un enfoque cauteloso. Si los próximos datos económicos confirman un deterioro, el entusiasmo podría pasar a temor por una recesión", destacaron los analistas de la consultoría CopKapital.