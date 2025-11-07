Bolsa mexicana operan con ganancias y perfila avance semanal

Las bolsas de valores de México negocian con avances en la última sesión de la semana. Los índices accionarios locales suben, mientras el mercado asimila el recorte de tasa de interés realizado ayer por el Banxico y una moderación de la inflación de México en octubre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.45% a 63,377.90 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.47% a un nivel de 1,264.10 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de Coca Cola FEMSA, con 1.49% a 166.48 pesos, seguidas por las de la minera Industrias Peñoles, con 1.34% a 732.14 pesos, y Arca Continental, con 1.19% en 185.

Los inversionistas asimilan un ajuste de 25 puntos base a la tasa local y datos de inflación que mantienen las expectativas de que el banco central volverá a recortar el próximo mes. La bolsa local perfila una ganancia semanal y el índice S&P/BMV IPC sube 27.84% en el año.