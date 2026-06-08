Bolsa mexicana inicia la semana en terreno negativo; perfila tercera caída consecutiva

Las bolsas de valores de México comienzan esta semana con desempeños negativos. Los índices bursátiles locales caen por tercera sesión consecutiva, en un mercado que evaluaba una pausa en los ataques entre Irán e Israel, a la espera de cifras clave de inflación.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.45% a 65,842.41 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.37% a 1,323.57 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de los títulos de Gentera, con 1.78% a 40.26 pesos, la operadora de aeropuertos GAP, con una caída de 1.74% a 393.46 pesos, y Sigma Foods, con 1.64% a 15.58 pesos.