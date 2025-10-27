Buscar
Bolsa mexicana inicia la semana con un fuerte avance; destacan acciones de Grupo Carso

Los índices accionarios locales repuntaron, en línea con sus pares estadounidense, por las expectativas sobre un posible acuerdo comercial entre China y EU.

Las bolsas de valores de México cerraron con un fuerte repunte la primera sesión de esta semana.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con un fuerte repunte la primera sesión de esta semana. Los índices accionarios locales se movieron en línea con sus pares estadounidense, por las expectativas sobre un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 1.17% a 61,860.30 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.18% al nivel de 1.232,38 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Los títulos del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, lideraron las ganancias, con una mejora de 5.39% a 127.77 pesos, seguidos por los de Genomma Lab, con 4.99% a 18.50.

Los inversionistas se animaron con señales de alivio en las recientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Sus representantes económicos alcanzaron un marco para un acuerdo de cara a la esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping esta semana.

