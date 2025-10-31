Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana avanza levemente en la última jornada del mes
Los índices muestran ligeros cambios, pero se perfilan a terminar una semana con sólidos avances, mientras que en el balance mensual apenas presentan variación.
Las bolsas de valores de México negocian con avances en la sesión de este viernes. Los índices locales muestran ligeros cambios, pero se perfilan a terminar una semana con sólidos comportamientos, luego de que concluyera la temporada de resultados trimestrales.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.08% a 62,939.96 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.14% al nivel de 1,252.70 puntos.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de Orbia, que gana 2.13% más a 17.24 pesos, seguidos por las de Regional, con 1.66% a 137.88 pesos, y el gigante minorista Walmex, con 1.56% a 61.70 pesos.
En la semana, la bolsa suma un retorno cercano a 3%, mientras que en todo octubre apenas presenta cambios. El S&P/BMV IPC ha tenido un sólido rendimiento en 2025, acumulando un avance de 27.80% y superando por mucho las ganancias de sus pares del exterior.