Bolsa mexicana avanza en un inicio de jornada errático; Banorte lidera las ganancias

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los inversionistas están a la expectativa por la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), mientras que en el plano local, asimilan un dato de inflación mayor a lo esperado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.02% a 63,541.12 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.05% hasta 1,259.59 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observan comportamientos mixtos. Destacan los avances de Grupo Financiero Banorte, con 1.24% más a 171.22 pesos, seguido por el operador de aeropuertos GAP, con 0.69% a 435 pesos, y Pinfra, con 0.65% a 261.54 pesos.

Los inversionistas esperan que la Reserva Federal anuncie mañana un recorte de 25 puntos base a su tasa, el tercero de forma consecutiva. En el aspecto local, el mercado asimila que la inflación general de México en noviembre subió, encadenando tres meses en alza.