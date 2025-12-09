Buscar
Bolsa mexicana avanza en un inicio de jornada errático; Banorte lidera las ganancias

Los inversionistas están a la expectativa por la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), mientras que en el plano local, asimilan un dato de inflación mayor a lo esperado.

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los inversionistas están a la expectativa por la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), mientras que en el plano local, asimilan un dato de inflación mayor a lo esperado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.02% a 63,541.12 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.05% hasta 1,259.59 unidades.

Al interior del índice de referencia se observan comportamientos mixtos. Destacan los avances de Grupo Financiero Banorte, con 1.24% más a 171.22 pesos, seguido por el operador de aeropuertos GAP, con 0.69% a 435 pesos, y Pinfra, con 0.65% a 261.54 pesos.

Los inversionistas esperan que la Reserva Federal anuncie mañana un recorte de 25 puntos base a su tasa, el tercero de forma consecutiva. En el aspecto local, el mercado asimila que la inflación general de México en noviembre subió, encadenando tres meses en alza.

