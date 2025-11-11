Bolsa mexicana alcanza nuevo máximo y ya gana casi 30% en el año

Las bolsas de valores de México subieron con fuerza y cerraron con un nuevo máximo las negociaciones de este martes. Los índices bursátiles locales avanzaron en un mercado animado por el avance de una ley que terminaría con el cierre de gobierno en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (Biva), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.95% a 64,321.27 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 2.01% al nivel de 1,283.30 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Grupo Carso, de Carlos Slim, con 4.84% más a 136.14 pesos, seguido de Regional, con 4.59% a 145.17 pesos, y la embotelladora Arca Continental, con 3.36% a 190.48.

El Senado estadounidense aprobó ayer lunes un acuerdo que restablecería la financiación del gobierno federal y pondría fin al paro parcial de actividades más largo en la historia del país. Después de 41 días, las oficinas de estadísticas oficiales podrían regresar a trabajar.

El índice S&P/BMV IPC terminó la sesión con un nuevo máximo, alcanzando un récord intradía de 64,403.26 unidades. En lo que va de noviembre, el índice de referencia acumula un avance de 2.47%, mientras que en el año, ya acumula un rendimiento de 29.66 por ciento.