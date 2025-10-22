BMV cierra con ganancias por reacción a reportes del 3T de Quálitas y GCC

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones de media semana. Los índices accionarios locales subieron apoyados por reportes trimestrales positivos, poniendo fin a una racha de tres retrocesos que los alejó de la zona de máximos récord.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.88% a 61,308.2 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.82% al nivel de 1.222,29 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó un movimiento de 4.72% en las acciones de la aseguradora Quálitas a 164.45 pesos, seguido por uno de 4.05% de GCC a 162.31 pesos, ambos en respuesta a sus reportes del 3T.

Los inversionistas evaluaron positivamente dos reportes trimestrales, lo que permitió repuntar después de tres jornadas consecutivas con pérdidas. El índice S&P/BMV IPC acumula en lo que va del año un rendimiento de 23.8%, muy superior a los de sus pares estadounidenses.

Los inversionistas seguirán atentos a la divulgación de reportesdel 3T. Entre las empresas que publicarán resultados destacan algunas que forman parte de la muestra del índice como el gigante Televisa y el fabricante de productos de cuidado personal Kimberly-Clark.