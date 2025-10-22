Buscar
BMV cierra con ganancias por reacción a reportes del 3T de Quálitas y GCC

Los inversionistas evaluaron positivamente reportes del 3T, lo que permitió repuntar después de tres días consecutivos con pérdidas. El índice S&P/BMV IPC acumula un rendimiento de 23.8% en lo que va del año.

main image

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones de media semana.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones de media semana. Los índices accionarios locales subieron apoyados por reportes trimestrales positivos, poniendo fin a una racha de tres retrocesos que los alejó de la zona de máximos récord.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.88% a 61,308.2 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.82% al nivel de 1.222,29 puntos.

image

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó un movimiento de 4.72% en las acciones de la aseguradora Quálitas a 164.45 pesos, seguido por uno de 4.05% de GCC a 162.31 pesos, ambos en respuesta a sus reportes del 3T.

Los inversionistas evaluaron positivamente dos reportes trimestrales, lo que permitió repuntar después de tres jornadas consecutivas con pérdidas. El índice S&P/BMV IPC acumula en lo que va del año un rendimiento de 23.8%, muy superior a los de sus pares estadounidenses.

Los inversionistas seguirán atentos a la divulgación de reportesdel 3T. Entre las empresas que publicarán resultados destacan algunas que forman parte de la muestra del índice como el gigante Televisa y el fabricante de productos de cuidado personal Kimberly-Clark.

José Antonio Rivera

Analista de mercados

