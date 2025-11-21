Lectura 1:00 min
BMV abre al alza tras cifras de PIB de México y expectativas sobre tasas de la Fed
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba este viernes, tras conocerse débiles datos de la economía mexicana que podrían dar un margen para que el Banxico recorte las tasas, y con inciertas perspectivas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado mexicano, subía un 0.23%, a 61,815.94 puntos, poco después de la apertura, moderando su avance inicial.
El PIB de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.
El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"De cara al cierre del 4T-25, el entorno de la actividad económica mexicana seguirá expuesto a desafíos relevantes, como la incertidumbre del comercio externo y los factores políticos económicos internos", dijo Monex en una nota