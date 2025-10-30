Bitcoin cae 3% tras comentarios de Jerome Powell

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, retrocedió 2.84% el jueves, presionando a la baja al resto del mercado cripto, luego de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtiera que una política monetaria más restrictiva podría extenderse hacia el cierre de 2025.

De acuerdo con datos de CoinMarketCap, el bitcoin cotizó en un precio de 107,677.69 dólares, tras haber descendido desde los 108,000 dólares a su nivel más bajo en una semana.

En los últimos tres días, la criptomoneda ha acumulado una pérdida cercana al 8%, cayendo desde el máximo del lunes, cuando alcanzó los 116,000 dólares.

El descenso también afectó al ethereum, que cayó 4 %, hasta 3,777.56 dólares. Entre las principales altcoins, XRP perdió 6.2% para situarse en 2.42 dólares, solana bajó 6.23%, a 183.18 dólares, y litecoin retrocedió 6.8%, hasta 92.80 dólares.

Luego de que la mayoría de las criptomonedas registraran caídas, la capitalización del mercado de los criptoactivos se ubicó en 3.63 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Mientras que el índice de miedo, que analiza el sentimiento del mercado se mantiene en 34 puntos.

Acciones cripto a la baja

Las acciones vinculadas al ecosistema cripto siguieron la tendencia bajista.

Los títulos de Coinbase cerraron con una caída de 5.77%, mientras que MicroStrategy retrocedió 7.56%, Robinhood perdió 4.65%, Riot Platforms cayó 4.89% y Circle descendió 6.85 por ciento.

Las declaraciones de Powell, quien señaló que “los nuevos recortes de tasas están lejos de estar asegurados”, sacudieron a los mercados financieros globales.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron al alza y el dólar se fortaleció, factores que históricamente presionan a los activos de riesgo como las criptomonedas.

A solo un día del cierre de octubre, las esperanzas de los inversionistas por un mes típicamente alcista, conocido como “Uptober”, se han visto frustradas.

Analistas esperan que los recortes podrían impulsar la entrada de nuevo capital a bitcoin a largo plazo, el sentimiento por ahora se mantiene bajista. Como muestra la proyección de los analistas, la presión vendedora podría continuar hasta que el mercado recupere la confianza.

Geoff Kendrick, jefe de Investigación de FX y Activos Digitales en Standard Chartered, advirtió recientemente que el precio del bitcoin podría caer por debajo de los 100,000 dólares.

A los precios actuales, el bitcoin acumula una caída superior al 5% en el mes, lo que, de confirmarse, marcaría su peor desempeño para octubre desde 2014.

El panorama para el bitcoin en las próximas semanas estará determinado por factores clave como la evolución de las expectativas respecto de la tasa de interés y la estabilidad en los flujos hacia fondos cotizados (ETFs).