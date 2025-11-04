Beneficio de Uber aumenta 153% en 3T tras el mayor volumen de viajes en su historia

La plataforma de servicios de transporte Uber registró en el tercer trimestre de 2025 un beneficio neto atribuido de 6,626 millones de dólares, más del doble (153.7%) que el resultado obtenido durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos fueron de 13,467 millones de dólares, un 20.4% más, de los que la movilidad aportó 7,682 millones de dólares, un 19.9% más.

Después, el delivery generó 4,477 millones de dólares y el transporte de mercancías 1,308 millones de dólares, un 29% más y un 0.1% menos, respectivamente.

Uber constató un crecimiento del 21.4% en el valor de las reservas brutas hasta los 49,740 millones de dólares.

De su lado, los costes en los que incurrió la multinacional durante el trimestre repuntaron un 22%, hasta los 12,354 millones de dólares.

El dato acumulado hasta septiembre mostró que las ganancias se triplicaron (228.2%) y alcanzaron los 9,757 millones de dólares. La facturación se elevó en un 17.6%, hasta los 37,651 millones de dólares.

"El crecimiento de Uber se aceleró en el tercer trimestre, lo que supuso uno de los mayores aumentos en el volumen de viajes en la historia de la empresa. [...] Hemos vuelto a obtener unos resultados impresionantes tanto en ingresos como en beneficios, con un crecimiento acelerado y una rentabilidad récord", afirmó el consejero delegado, Dara Khosrowshahi.

De cara al cuarto trimestre de 2025, las reservas brutas avanzarán entre un 17% y un 21% en divisas constantes. Esto equivaldría a unos 52,250 y 53,750 millones de dólares.