Uber afirma que ya puede llevar y recoger a pasajeros en los aeropuertos de México

Uber afirmó que ya puede llevar y recoger usuarios en los aeropuertos de México, sin que corran el riesgo de ser detenidos, luego de que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa les concedió una suspensión definitiva a la empresa que ofrece el servicio de taxi por aplicación.

La compañía sostuvo que durante más de una década ha dicho que es ilegal detener a los conductores que realizan viajes al recibir la solicitud a través de la app, por lo que reiteró que la Guardia Nacional ya no puede detener a sus conductores en aeropuertos.

No obstante, Uber aclaró que sus conductores no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo.

“Uber confía en que esta suspensión quede asentada en una resolución final, tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran los aeropuertos del país en este momento”.

En este tenor, recordó que el próximo 2026 se celebrará el Mundial de Futbol en México, por lo que “es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”.

Uber reiteró a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva, y pidió al Congreso de la Unión legislar sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional.

Insistió, a través de un comunicado, que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo.