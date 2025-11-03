Amazon sube 4% en bolsa por acuerdo con OpenIA

Amazon firmó un acuerdo de siete años y 38,000 millones de dólares con OpenAI, para proveerle servicios en la nube, en su primer gran impulso para potenciar sus ambiciones en materia de IA tras una reestructuración la semana pasada que otorgó al creador de ChatGPT una mayor libertad operativa y financiera.

Las acciones del proveedor de servicios en la nube más grande del mundo subieron 4.03% a 254.07 dólares; luego de un repunte cercano al 10% el viernes. El acuerdo, anunciado el lunes, dará a OpenAI acceso a cientos de miles de procesadores gráficos Nvidia para entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo subraya el apetito insaciable de la industria de la IA por la potencia informática, a medida que las empresas compiten por construir sistemas que puedan rivalizar o superar la inteligencia humana.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que la startup está comprometida a invertir 1.4 billones de dólares para desarrollar 30 gigavatios de recursos informáticos, suficientes para abastecer de energía a unos 25 millones de hogares estadounidenses.

El acuerdo también supone un voto de confianza para la unidad de servicios en la nube del gigante del comercio electrónico, Amazon Web Services (AWS), que algunos inversores temían que se hubiera quedado rezagada respecto de sus rivales Microsoft y Google en la carrera de la inteligencia artificial. Estos temores se atenuaron en cierta medida gracias al sólido crecimiento que la empresa registró en el trimestre de septiembre.

"Este es un acuerdo sumamente importante y es claramente un fuerte respaldo a las capacidades de computación de AWS para brindar la escala necesaria para respaldar OpenAI", dijo el analista de PP Foresight, Paolo Pescatore.

OpenAI comenzará a utilizar AWS de inmediato, y se prevé que toda la capacidad planificada esté operativa para finales de 2026, con margen para seguir expandiéndose en 2027 y años posteriores.

Amazon planea desplegar cientos de miles de chips, incluidos los aceleradores de IA GB200 y GB300 de Nvidia, en clústeres de datos construidos para potenciar las respuestas de ChatGPT y entrenar la próxima generación de modelos de OpenAI, dijeron las compañías.

Amazon ya ofrece modelos de peso abierto de OpenAI en Amazon Bedrock, que ofrece múltiples modelos de IA para empresas que utilizan AWS.

La profunda reestructuración de OpenAI la semana pasada la alejó aún más de sus raíces sin ánimo de lucro y eliminó el derecho preferente de Microsoft a rechazar el suministro de servicios informáticos en el nuevo acuerdo.

OpenAI colocaría acciones

Reuters informó que OpenAI estaba preparando el terreno para una oferta pública inicial que podría valorar la empresa en hasta 1 billón de dólares.

Pero el aumento de las valoraciones de las empresas de IA y sus compromisos de gasto, que en el caso de OpenAI superan el billón de dólares, suscitaron temores de que el auge de la IA se convierta en una burbuja.

Si bien la relación de OpenAI con Microsoft, que ambas empresas forjaron en 2019, ayudó a impulsar a Microsoft al primer puesto entre las grandes tecnológicas en la carrera de la IA, ambas compañías tratan de reducir la dependencia mutua.

OpenAI ha recurrido a Alphabet, matriz de Google, para que le suministre servicios en la nube. Además, llegó a un acuerdo con Oracle para comprar 300,000 millones de dólares en potencia informática durante cinco años. Los cuantiosos compromisos de OpenAI generaron dudas en Wall Street, donde se preguntan cómo la empresa, que aún registra pérdidas, financiará todos estos acuerdos.