Acciones de Cisco suben ante una mayor demanda de equipos impulsada por la IA

Las acciones de Cisco System, desarrollar de hardware de redes y telecomunicación, suben en la jornada de este jueves en Wall Street, luego de presentar su reporte financiero al tercer trimestre del año, que estuvieron por encima de las expectativas del mercado.

Los papeles suben 3.89% y cotizan en 76.79 dólares cada una, se encamina a presentar su mayor alza desde 16 de febrero de 2024, cuando avanzó 5.24 por ciento.

Cisco presentó un pronóstico de ingresos superior a lo esperado, impulsado por una mayor demanda de infraestructura para inteligencia artificial. La empresa prevé ventas de hasta 15,200 millones de dólares para el trimestre que termina en enero y una utilidad por acción ajustada cercana a 1.02 dólares.

“El CEO Chuck Robbins señaló que los clientes están modernizando sus redes para cargas de trabajo de IA. Cisco también elevó su guía para 2026, anticipando ventas de hasta 61,000 millones de dólares, gracias a hardware, seguridad y software”, afirmaron analistas de GBM Reserch.