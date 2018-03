El suspendido presidente ejecutivo de Cambridge Analytica dijo en un video grabado en secreto emitido el martes que la campaña online de su consultora política con sede en el Reino Unido jugó un rol decisivo en la victoria electoral en el 2016 del presidente, Donald Trump.

Sus comentarios, que no pudieron ser verificados, podrían ser un problema adicional para Facebook, en momentos en que enfrenta el escrutinio de legisladores en Estados Unidos y Europa por el uso inapropiado por parte de Cambridge Analytica de los datos personales de 50 millones de usuarios de la red social.

Cambridge Analytica dijo el martes que suspendió al presidente ejecutivo Alexander Nix, poco antes de la presentación de la segunda parte de un reportaje de la cadena británica Channel 4 sobre los métodos de la firma. En el programa, Nix se jacta de haberse reunido “muchas veces” con Trump cuando era el candidato presidencial republicano.

Facebook refirió que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) le enviaría una carta esta semana con preguntas sobre los datos adquiridos por Cambridge Analytica.

“Toda la compañía está indignada porque fuimos engañados”, dijo Facebook en un comunicado.

POSIBLE VIOLACIÓN de ACUERDO

La FTC, la agencia reguladora a cargo de la protección del consumidor, está revisando si Facebook violó los términos de un acuerdo del 2011 alcanzado con la autoridad sobre sus prácticas de privacidad, dijo a Reuters una persona informada sobre el asunto.

“Somos conscientes de los problemas que se han planteado. Tomamos muy en serio cualquier acusación de que se violaron acuerdos, como lo hicimos en el 2012 en un caso de privacidad que involucró a Google”, dijo un portavoz de la FTC.

Según el acuerdo del 2011, Facebook obtuvo el consentimiento del usuario para cambios de configuración de privacidad, tras cargos federales de que engañó a los consumidores y los obligó a compartir más información de la que pretendían.

Si la FTC encuentra que Facebook violó el decreto, tiene las facultades de multar a la compañía.

Creada en el 2013, Cambridge Analytica se publicita como una fuente de análisis de consumo, publicidad dirigida y otros servicios relacionados con datos para clientes tanto políticos como corporativos. (Con información de Reuters)

Exigen cuentas en Europa

Los parlamentos británico y europeo exigieron a Mark Zuckerberg que explique cómo fue posible que datos de sus usuarios fueran explotados en la campaña electoral estadounidense por la empresa Cambridge Analytica (CA), que suspendió a su presidente ejecutivo.

Las autoridades de la Unión Europea abordaron este martes el caso Cambridge Analytica. El tema estaba en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes iba a pedir “aclaraciones” a Facebook este martes en Washington, un día después de que las acciones de la red social se desplomaran en Bolsa por este caso.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta cuestión ante los eurodiputados.

La revelación

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), CA se hizo con datos de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

¿quién es zuckerberg y qué tan grande es facebook?

Mark Zuckerberg, de 33 años, es cofundador y director ejecutivo de Facebook, la red social más importante popular. El negocio ingresó 40,653 millones de dólares en el 2017.

La compañía realizó su Oferta Pública Inicial en el 2012; en su momento fue la más grande en la historia. Desde su salida a Bolsa, las acciones de Facebook han ganado 340 por ciento.

Al cierre del 2017, la red social tenía 2,129 millones de usuarios. Sin contar a China —país donde está bloqueado su uso— de cada 100 personas en el mundo, 35 usan la red social.

valores@eleconomista.mx