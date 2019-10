Seis empresas concentran 58.6% del valor de mercado del S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), o el 35% del valor del mercado accionario mexicano, que tiene cotizadas 143 empresas.

La lista es encabezada por la minorista Walmart de México y Centroamérica, que alcanza una capitalización bursátil de más de 1 billón de pesos.

El segundo sitio es para el gigante de las telecomunicaciones América Móvil, cuyo valor es de 968,937 millones de pesos.

La tercera emisora del grupo es Fomento Económico Mexicano, una multinacional del sector bebidas y comercial, con un valor de mercado de 637,998 millones de pesos.

A la lista se suman la minera Grupo México y Grupo Financiero Banorte, con una market cap de 357,098 millones y 306,194 millones de pesos, en ese orden. La sexta posición la tiene Cementos Mexicanos, con 112,813 millones de pesos de capitalización bursátil.

Las 35 emisoras que componen el S&P/BMV IPC, que son las más negociadas del mercado, concentran 84.5% del valor de capitalización y volumen operado de toda la BMV.

La capitalización de mercado de la BMV es de 9.7 billones de pesos, de este monto 8.2 billones lo tiene el S&P/BMV IPC.

El hecho de que el mercado esté significativamente concentrado en un número reducido de empresas preocupa, porque al ser las más grandes y negociadas su cotización influye en el desempeño en Bolsa, mencionaron analistas consultados.

“Un mercado concentrado en pocas empresas de gran tamaño afecta el nivel de desarrollo de la Bolsa, pues condena a las emisoras de menor tamaño a tener un bajo grado de bursatilización”, indica en un documento el Instituto Mexicano para la Competitividad. Además, significa también una barrera para que nuevas empresas del país, sobre todo de mediano tamaño, se sientan motivadas para llegar a la Bolsa de valores.

Preocupa

“Nos preocupa tener esa concentración porque frena la posibilidad de atraer a otras empresas que no van a tan grandes”, manifestó el director general de la BMV, José Oriol Bosch.

El directivo explicó que esta concentración es un desincentivo para que potenciales empresas accedan al mercado porque su participación será limitada o el precio de sus acciones no lleguen a ser tan bursátil o líquido.

“Puede ser una empresa mediana muy rentable y exitosa, con buenos resultados operativos, que hace esfuerzos de promoción, pero esto no se refleja en el precio de su acción”, enfatizó.

Los inversionistas, agregó, castigan a las empresas por su baja bursatilidad y eso llega a desmotivar a que empresas de menor tamaño vengan a la Bolsa en busca de capital.

Tampoco el mercado le da el valor a las empresas que ya están listadas y, por lo tanto, sus acciones cotizan con un descuento o por debajo de su valor en Bolsa, por lo cual prefieren deslistarse.

Un reciente caso es el de Rassini, empresa del sector automotriz, que inició los trámites para dar de baja el listado de sus acciones.

Promoción

José Oriol Bosch explicó que para cambiar dicha situación se necesita trabajar en la promoción con el fin de aumentar el número de inversionistas en Bolsa.

En Estados Unidos, por ejemplo, 60% de la población adulta invierte en las acciones de las empresas, en México lo hace menos de 1 por ciento.

“Lo que debemos hacer es trabajar del otro lado, siempre nos enfocamos en el número de empresas, pero ¿quién las compra?”, cuestionó.

“Las empresas en otros mercados pueden ser muy líquidas porque hay mucha gente participando, mucho inversionista retail, pero aquí no los hay”, agregó.

El director de la BMV recordó que a principios de año se anunciaron algunas iniciativas para desarrollar el mercado bursátil.

Una de ellas es la participación de las administradoras de fondos para el retiro (afore) en el préstamo de acciones para ayudar a aumentar la liquidez de las empresas de menor tamaño.

Aunque el préstamo de acciones se opera en México, desde hace algunos años es un mercado poco desarrollado respecto a otros en donde es una práctica recurrente.

José Oriol Bosch dijo que también hay otras iniciativas para atraer a más inversionistas a través de los intermediarios financieros, pero con todo ello no se ha logrado desarrollar esa base de más número de inversionistas individuales.

Accesibles

Del lado de los intermediarios bursátiles también hay propuestas. La casa de Bolsa GBMHomebroker lanzó una iniciativa para que con sólo 1,000 pesos una persona pueda abrir una cuenta bursátil. Actinver, con su Reto Actinver quiere demostrar que es fácil y seguro invertir en Bolsa. También está Kuspit, casa de Bolsa online y sin intermediarios con la que se puede abrir una cuenta gratis y empezar a invertir desde 100 pesos.

“No crecen los inversionistas en Bolsa porque no la conocen y porque no han estado de moda como las criptomonedas que de repente de no valer nada llegaron sobre los 20,000 dólares en el caso del bitcoin”, explicó Oriol Bosch.

Mientras que el rendimiento de los últimos años del S&P/BMV IPC ha sido poco boyante. El índice del mercado accionario mexicano se ubica en 42,222.90 unidades, pero hace cinco años rondaba los 44,000 puntos.

“Necesitamos tener un IPC con un rendimiento mucho mejor que el de los últimos años, pero para que tengamos eso necesitamos mayor crecimiento económico porque hay una correlación entre la economía, el crecimiento de las empresas y el retorno que tienen las bolsas de valores”, enfatizó el director general de la BMV.

[email protected]