Los precios del crudo operaban estables la mañana de este lunes, entre apuestas de los inversores de que el suministro seguirá siendo ajustado por los límites de bombeo de algunos productores, mientras que un aumento de la oferta libia añadía presión al mercado.

El crudo Brent cedía 20 centavos, o un 0.24%, a 85.85 dólares el barril, tras tocar su máximo desde el 3 de octubre de 2018, a 86.71 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 5 centavos, o un 0.06%, a 83.87 dólares el barril, después de haber tocado los 84,78 dólares, su cota más elevada desde el 10 de noviembre de 2021.

Un frenesí de compras de crudo impulsado por suministro limitado y señales de que la variante Ómicron no será tan disruptiva como se temía para la demanda petrolera ha llevado a algunos grados de hidrocarburo hasta máximos de varios años, lo que sugiere que el alza de los futuros del Brent podría sostenerse más en el tiempo, dijeron operadores.

"El sentimiento alcista continúa, ya que (el grupo productor) OPEP+ no está aportando la oferta suficiente para cubrir la fuerte demanda mundial", dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities Co Ltd.