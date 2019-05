Los papeles de la minera Fresnillo, que cotizan en el mercado inglés y pertenece al principal índice londinense FTSE 100, han caído 15.49% en lo que va del año, de 860 a 726 libras esterlinas cada una.

Fresnillo, filial de la mexicana Industrias Peñoles, es la principal compañía productora de plata a nivel global, con 61.8 millones de onzas en el 2018, y líder nacional en la extracción de oro.

De acuerdo con medios ingleses, las acciones de la compañía han sido afectadas por la volatilidad en los precios del oro y la plata. En lo que va del año, el precio de la plata ha caído de 15.495 dólares por onza a 14.5951, un recorte de 6.17 por ciento.

El consenso del mercado tiene como estrategia de inversión Comprar respecto las acciones de la firma minera, y un precio objetivo de 1,022.95 libras esterlinas, equivalente a un alza potencial de 40.9% hacia el final del año.

Durante el primer trimestre del año, la firma reportó una producción de 13.1 millones de onzas de plata y 211,000, onzas de oro, menor a lo estimado, pues representó una contracción de 15 y 9% respecto a lo producido en el cuarto trimestre del 2018.

“Uno de los retos clave que la industria minera está enfrentando es el aumento en los costos. Los costos cíclicos están bajo presión por aspectos inflacionarios derivados de un movimiento en el ciclo de las materias primas. Si continúa el aumento de costos en un contexto de precios estables de las materias primas, podríamos ver una erosión en los márgenes y una reducción en la rentabilidad de la industria minera”, dijeron analistas de Citibanamex en una nota de análisis sobre la compañía.

La firma anunció este año una participación accionaria de 56% en una alianza con MAG Silver, que resultará en una producción de 11.7 millones de onzas de plata y 43,500 de onzas de oro.

“El capex del proyecto esperado es de 395 millones de dólares y el plazo de finalización proyectado es a finales del 2020, lo cual está generalmente en línea con nuestras expectativas”, expresaron analistas de Citibanamex en un reporte.

Deslucida

Respecto a la matriz de Fresnillo, Industrias Peñoles, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, analistas muestran mayor cautela, pues tienen como estrategia de inversión Mantener sus acciones.

Sus papeles han caído en lo que va del año de 239.94 pesos cada uno hasta 209.52 pesos, un retroceso de 12.68 por ciento. La compañía, fundada en 1887, es un grupo minero con operaciones integradas para la fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos químicos. Analistas de Bursamétrica también son precavidos respecto a Peñoles, y es que señalan que, a pesar de reportar crecimientos en venta, la firma debería disminuir sus costos, pues tiene márgenes de rentabilidad bajos.

“El modelo de flujos descontados nos da un precio objetivo de 274 pesos por acción a 12 meses. No obstante, recomendamos no participar, mientras no mejoren sus resultados”, comentó Jaime Ascencio, analista de Bursamétrica.

