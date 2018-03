Nos reunimos con el director general y el director de Administración y Finanzas de Megacable. Estos son los puntos más importantes:

Megacable redujo ligeramente su guía para el año. Ésta incluye un crecimiento de 7% (vs +9% anterior) en video, de 20% (vs +22-25%) en Internet y de 31% (vs +25-26%) en telefonía. Como resultado, la empresa proyecta un incremento en ingresos anuales de 15% a P$16,768 millones (vs +16-17%) y de 14% (vs +17%) en el EBITDA a P$6,661 millones, lo cual se traduce en un margen de 39.7% (similar al anterior). Después de haber ajustado ligeramente nuestras proyecciones a la baja, creemos que esta nueva guía es alcanzable.

Nulo crecimiento en el 2016-IV. La nueva guía implica que los suscriptores de video se mantendrán sin cambios debido a la no renovación del contrato de programación con Televisa de 14 canales de TV de paga (incluyendo cuatro de TV abierta) a partir de principios de septiembre pasado. El aspecto positivo es que Megacable ahorrará P$30 millones mensuales, ya que la empresa seguirá transmitiendo los canales de TV abierta de Televisa aprovechando la regulación must-offer / must carry. Estimamos de manera preliminar que los ingresos de Megacable crecerán 8% pero que el EBITDA se mantendrá prácticamente sin cambios en el 2016-IV debido al impacto cambiario que cancelará los ahorros en costos. La empresa espera que los suscriptores de video vuelvan a crecer a partir del 2017-I, lo cual creemos que es incierto debido a la fuerte competencia en el sector.

Relación con Televisa. Megacable nos confirmó que su relación con Televisa sigue siendo buena a pesar de la no renovación del contrato de programación. Sin embargo, nosotros creemos que la reacción de Televisa de cancelar otro contrato de seis canales de TV de paga a finales de septiembre indica lo opuesto, lo cual podría reducir la posibilidad de una operación de fusión o adquisición en el futuro cercano.

Negocio corporativo. Las perspectivas de este segmento de negocio siguen siendo muy favorables. La empresa espera que sus ingresos alcancen P$3,000 millones en este año y P$3,380 millones el próximo, cifras que nos parecen bastante alcanzables.

Contrato con la CFE. Este contrato se terminará en el 2016-IV, tal como se esperaba. Esta situación disminuirá la deuda relacionada con este proyecto de US$65 millones en el 2016-III a solamente US$14 millones en el 2016-IV.

Bajamos recomendación por valuación. Estamos reduciendo nuestra recomendación de COMPRA a MANTENER y nuestro precio objetivo de P$84.0 a P$74.0 después de haber ajustado nuestros estimados e incorporado una tasa libre de riesgo de 7.6% (vs 6.5% anterior) en nuestro modelo de flujos descontados. Creemos que los CPO’s de Megacable están bien valuados ya que operan a un VE/EBITDA de 8.1 veces y a un P/U de 17.4 veces, estimados para el 2017. Además, no vemos catalizadores claros de mediano plazo y el rendimiento potencial es de solamente 10.1%, incluyendo un rendimiento por dividendos de 1.1 por ciento.

*Martín Lara es analista Senior de Medios y Telecomunicaciones