Intel Corp pronosticó el jueves ingresos y ganancias para este trimestre menores a las que esperaban analistas y no cumplió con las expectativas de ventas del cuarto trimestre, golpeado por una desaceleración en China y una débil demanda por su centro de datos y sus chips de módem.

Las acciones de la compañía cayeron un 6.7% en las operaciones tras el cierre del mercado, borrando un repunte de principios del día, luego de resultados trimestrales mejores a los esperados de Texas Instruments Inc, Xilinx Inc y Lam Research Corp.

Advertencias de Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd y Taiwan Semiconductor Co Ltd a principios de mes habían apuntado a un estancamiento de la demanda por teléfonos inteligentes y una economía china que se enfría.

Intel pronosticó ingresos para el primer trimestre de 16,000 millones y ganancias ajustadas de 87 centavos por acción.

Los analistas en promedio esperaban ingresos de 17,350 millones de dólares y una ganancia de 1.01 dólares por acción, según datos de IBES de Refinitiv.

Intel reportó una ganancia neta de 5,200 millones de dólares, o 1,12 dólares por acción, en el cuarto trimestre finalizado el 29 de diciembre, en comparación con una pérdida de 687 millones de dólares, o 15 centavos por acción, del mismo período del año anterior.

Los ingresos netos subieron a 18,660 millones de dólares desde 1,7050 millones, pero inclumplieron las expectativas de 19,010 millones de dólares.

