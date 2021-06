Las acciones de Fastly se recuperaron de la fuerte caída sufrida durante la sesión de ayer en la Bolsa de Nueva York, finalizando con un repunte de 10.82%, a 56.20 dólares por unidad, tras fallas en el servicio que provee de internet, lo que causó la desconexión de varios sitios de web de empresas como Amazon, Vimeo, Pay Pal y Reddit, entre otras.

Otros sitios que sufrieron por fallas en la conexión fueron el del gobierno del Reino Unido y medios de comunicación como CNN, Financial Times, The Guardian, Bloomberg News, Al Jazeera Media Network y New York Times, sin embargo, el servicio se normalizó después de una hora de inactividad.

La interrupción se produjo el martes a las 6:00 de la mañana hora del este estadounidense , lo que provocó que las acciones de Fastly cayeran hasta 7% en las operaciones previas al mercado.

Fastly, que debutó en Wall Street en el 2019 escribió en su cuenta de Twitter: “Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros servidores POP (Post Office Protocol) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea”.

La empresa de Estados Unidos provee servicios de almacenamiento en la nube y tiene como clientes a numerosos sitios web populares, incluidos servicios de transmisión de video como Twitch de Amazon, y a plataformas de redes sociales como Reddit.

Escasa reacción

Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco, explicó que si bien este tipo de fallas suelen tener una reacción en el mercado, lo que se refleja en el castigo en el precio de las acciones de las empresas que presentan problemas en sus servicios, ésta llega a ser temporal mientras no se trate de un hackeo que puede vulnerar o poner en riesgo la información de múltiples empresas.

Incluso mencionó que en México, la propia Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha presentado interrupciones en su conexión que han durado alrededor de una hora o menos, pero ha logrado restablecer el servicio, salvo el caso de octubre del 2020 cuando presentó un error ocasionado por un proveedor de tecnología que provocó que se suspendiera la operación de la sesión bursátil.

En el episodio de Fastly la solución pudo verse en menos de una hora, después de que se identificó el problema.

Mientras que empresas afectadas por las fallas técnicas de Fastly, que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, tuvieron un muy reducido impacto en la negociación de sus acciones de este martes.

En el caso de Vimeo, la red social basada en videos, fueron las que tuvieron el más bajo desempeño, al caer 2.58%, a un precio de 46.12 dólares por acción. El periódico estadounidense, The New York Times, también bajó su negociación, cerrando con -1.46%, a 41.76 dólares por unidad.

La que prácticamente quedó plana su negociación fue Shopify, la firma canadiense de comercio electrónico, sus acciones terminaron con un ajuste de -0.02 por ciento.

PayPal, empresa de pagos en línea y eBay, el sitio de comercio electrónico en línea, también cayó en Bolsa.

judith.santiago@eleconomista.mx