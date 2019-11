Walt Disney Company informó que la demanda de su muy esperado servicio de transmisión por Internet, Disney+, estaba muy por encima de sus expectativas en un lanzamiento el martes empañado por las quejas de los usuarios sobre problemas técnicos y de conexión.

Disney+ confía en su extensa biblioteca de películas y programas de televisión, así como en una nueva lista de contenido para enfrentar al líder del mercado Netflix y a Apple TV+, el nuevo servicio de transmisión de Apple.

Las acciones de Disney subieron 1.35% en Wall Street, mientras que las de su rival Netflix cayeron 0.74%, luego de haber perdido hasta 2% durante la jornada bursátil.

“La demanda de los consumidores de Disney+ ha superado nuestras expectativas más altas. Si bien estamos satisfechos con esta increíble respuesta, somos conscientes de los problemas actuales de los usuarios y estamos trabajando para resolverlos rápidamente”, indicó Disney en un comunicado.

Algunos usuarios dijeron que al intentar acceder al servicio fueron recibidos por una imagen de Mickey Mouse en una pantalla azul, con un mensaje que les pedía que salieran de la aplicación e intentaran nuevamente.

Otros usuarios tuvieron problemas para encontrar la aplicación Disney+ en la App Store de Apple.

“No estoy demasiado sorprendido, pero parece que @disneyplus ya se está cayendo. En FireTV Stick no se puede cargar la página principal (No se puede conectar a Disney+) y no pudo jugar a The Mandalorian (algún problema de cuenta)”, tuiteó el usuario @pmhesse

The Mandalorian, el último de la franquicia de películas y televisión de Star Wars, es una serie de acción en vivo de ocho episodios protagonizada por el actor de Juego de Tronos Pedro Pascal como un cazarrecompensas con casco.

Los usuarios que podían acceder al servicio se mostraron optimistas sobre el servicio, que presenta contenido del universo de superhéroes de Marvel, la galaxia Star Wars, el creador de Toy Story, Pixar Animation y National Geographic. “Hoy es el día perfecto para quedarme en casa todo el día en mi sofá en mi PJ y todas mis películas favoritas de Disney en #DisneyPlus”, tuiteó @JulieDwoskin.

Netflix sorteará la competencia

Para analistas de Wall Street, Netflix sigue teniendo una posición dominante en el negocio del streaming pero piensan que en el corto plazo Disney+ le arrancará un pedazo de sus suscriptores aunque no ven ninguna amenaza seria.

“Netflix no sufrirá mucho con la nueva competencia de Disney+. Sólo 5% de nuestros encuestados dijo que cancelaría su servicio de Netflix para mudarse a Disney+”, comentó el analista de Bank of America, Nat Schindler.

Bank of America tiene una sugerencia de Compra para la acción de Netflix, de la cual espera suba a 426 dólares.

CNBC publicó en su página web que Disney es por mucho considerada la principal competencia de Netflix. Con el lanzamiento de Disney+, el servicio contará con una amplia oferta de programas de televisión y películas, desde clásicas hasta las exitosas películas de Star Wars y las del Universo Marvel.

Laura Martin, analista de Needham, es una de las pocas que piensan que para el año próximo la plataforma de streaming perderá un número notable de suscriptores. “Proyectamos que Netflix perderá 10 millones de suscriptores en Estados Unidos en el 2020, a menos que ofrezca un servicio que cueste menos de 13 dólares”, señaló la analista.

Subirían acciones

El tan esperado servicio de streaming podría catapultar las acciones de Disney en 20% los próximos 12 meses, según Bank of America Merrill Lynch.

Un grupo de analistas encabezado por Jessica Reif Ehrlich, aumentó su objetivo para suscriptores de Disney+ para los siguientes cinco años a 90 millones, desde su anterior predicción de 60 millones de personas.