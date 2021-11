Las criptomonedas se han ganado un espacio en la discusión pública y han demostrado que tienen el potencial para expandirse aceleradamente en regiones como América Latina; sin embargo, las regulaciones al respecto pueden limitar severamente su penetración, coincidieron especialistas y participantes de la industria en la conferencia El Futuro de los Criptoactivos, una mirada internacional hacia el 2022.

Durante el evento, organizado por la red global FinTech Connector, especialistas coincidieron en que durante este 2021 quedó demostrado que la innovación en criptomonedas puede superar cualquier intento legal de su regulación, por lo que no será fácil para los gobiernos crear un marco normativo que mitigue riesgos y, a su vez, permita el sano desarrollo de este ecosistema.

“Creo que estamos viviendo una etapa muy emocionante, estamos en una etapa temprana y está creciendo de manera acelerada el ecosistema de criptomonedas. Para el 2022 va a ser muy interesante, vamos a ver un poco de todo, pero partiría de una premisa que se consolidó este mundo de criptomonedas y se convirtió en una realidad que le interesa al mundo”, expresó Diego Ramos Castillo, socio de la firma Ramos, Ripoll & Schuster.

Para Eloisa Cadenas, directora general de la firma CryptoFintech, este año, con la adopción de El Salvador del bitcoin como moneda de curso legal, quedó demostrado que muchos países en América Latina pueden seguir el mismo camino.

“A raíz de esta decisión en El Salvador, entonces existe esa posibilidad de si bien no adoptar una ley bitcoin, pero sí probablemente una mayor apertura, eso me parece que para América Latina… Me parece que bitcoin y blockchain abren la puerta a una nueva industria de generación de empleo con esta decisión (de El Salvador)”, acotó Cadenas.

De acuerdo con Cadenas, México ha dado señales de crecimiento en el ecosistema de criptomonedas, lo cual es una sintonía en América Latina, dado los beneficios que tienen estas herramientas frente a la industria financiera tradicional.

América Latina es un punto clave para la industria de las criptomonedas y vamos a seguir viendo un crecimiento exponencial por los beneficios que pueden dar estas herramientas eventualmente”, detalló Cadenas.

En este contexto, Ramos Castillo, destacó que, si bien México creó un marco legal para regular estos criptoactivos, el poner distancia entre dichas herramientas y el sistema financiero, ha sido una causa para que no exista una adopción generalizada pese al interés de instituciones financieras de probar con estas innovaciones.

“El uso de criptoactivos está creciendo en México...pero estamos teniendo una limitación que sin duda va a generar un rezago importante por parte de las instituciones financieras, porque más allá de riesgos o no riesgos, hay un claro posicionamiento de la autoridad que provoca que cualquier institución financiera no se anime a participar en este tipo de actividades”, explicó el socio de la firma Ramos, Ripoll & Schuster.

Ramos Castillo apuntó que, en otras partes del mundo, las instituciones financieras buscan coexistir con las criptomonedas y la limitación que se tiene en México, al no permitir que estas entidades ofrezcan servicios con estas herramientas al público en general, hace que exista un rezago importante respecto a otros países.

Por mejores prácticas

Actualmente, el mercado de las criptomonedas tiene una valoración cercana a los 2.5 billones de dólares, con la existencia de 14,667 monedas virtuales. Para los especialistas, las regulaciones que se crean en distintas partes del mundo deben de buscar el principio de mejores prácticas para beneficio de los usuarios.

“Habrá países a los cuales no les encanta el tema de las criptomonedas, pero al final del día habrá países donde sí, y es donde se podrán realizar mejores prácticas regulatorias”, comentó Yoliztli Gutiérrez, socia fundadora de la firma YG Consultores.

Para Álvaro Castro Lora, abogado especialista en innovación, sin duda las criptomonedas han avanzado al grado de llamar la atención de gobiernos para crear soluciones parecidas, como las monedas virtuales de los bancos centrales, y así corregir los problemas del sistema financiero tradicional.

“Hay problemas que no se han resuelto y siguen ser resueltos, por lo que la reacción de los gobiernos frente a las criptomonedas ha sido emitir sus monedas digitales, porque sabe que no pueden competir contra el uso de criptomonedas para pagos, para remesas, transferencias, porque hay menores costos y rapidez”, destacó Castro Lora.

En su intervención Alejandro Canseco Álvarez, socio de la firma Ramos, Ripoll & Schuster, uno de los temas que más ha causado polémica son las stablecoins, las cuales están ligadas a un activo subyacente para aminorar la volatilidad en su valor. En este contexto, el especialista acotó que esto pone un nuevo reto regulatorio, ante la innovación que hay en estos instrumentos.