El cobre tocó el jueves un máximo desde abril de 2012, a casi doble del precio que tenía cuando se desplomó en marzo por la pandemia del Covid-19.

En lo que va del año el cobre gana 11.45%, aunque no es el único metal que avanza. El platino gana 19.19%, mientras que el aluminio tiene un rendimiento de 6.85%, según cifras de Refinitiv.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base dijo que recientemente el cobre se ha beneficiado de un aumento en la demanda de China, país que regresa de vacaciones tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

“Ante esto, el precio del cobre alcanzó un máximo no visto desde el 28 de febrero del 2012 de 8,652 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio tocó un máximo no visto desde el 5 de octubre del 2018, de 2,167 dólares por tonelada métrica. El níquel alcanzó un máximo no visto desde el 8 de septiembre del 2014, de 19,050 dólares por tonelada métrica”, dijo Siller.

“La subida del cobre ha sido realmente impresionante desde hace casi un año cuando empezó a subir tras la fuerte caída que tuvo a inicios de la pandemia. De los últimos diez meses, nueve han sido alcistas para el cobre... la subida del cobre es apoyada principalmente por la demanda que se espera que continúe incrementando con la recuperación económica global. A medida que aumenta la demanda por el cobre, las preocupaciones por el aumento de la inflación también suben y ocasiona un frenesí de compras en el cobre”, dijo Alexander Londoño, analista de Mercados de ActivTrades.

Pero puede que el mercado se esté moviéndose demasiado rápido, dijeron analistas de Commerzbank.

"No hay nuevos datos disponibles que respalden el pronunciado aumento de los precios de los metales, particularmente en las últimas semanas", afirmaron.

"Los precios de los metales están siendo impulsados en gran medida por la especulación y el repunte comienza a parecer excesivo", señalaron.

