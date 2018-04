En la última sesión de abril, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con un avance de 0.15 por ciento.

Con datos definitivos, el S&P/BMV IPC cerró el mes y la sesión de este lunes con una ganancia de 73.55 puntos respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 48,358.16 unidades.

En la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 228.9 millones de títulos, por un importe económico de ocho mil 492.3 millones de pesos, donde 65 emisoras ganaron, 51 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.

Banco Base expuso que la recuperación mensual del IPC estuvo apoyada por movimientos técnicos, comentarios positivos sobre la renegociación del TLCAN y por la decisión de la calificadora Moody’s de mejorar la perspectiva para la calificación de la deuda de México de negativa a estable.

También fue importante la publicación de resultados trimestrales corporativos, los cuales brindaron mayor información financiera corporativa para nuevas oportunidades de inversión, donde 35 empresas que forman parte del índice ya divulgaron sus resultados.

A nivel global, la entidad financiera indicó que a pesar de las sesiones de alta volatilidad registradas durante abril, derivadas de tensiones comerciales y militares, los mercados de capitales lograron registrar ganancias mensuales.

Explicó que durante las dos primeras semanas del mes, los participantes del mercado centraron su atención en los anuncios de aplicación de aranceles entre Estados Unidos y China, lo que elevó las tensiones comerciales entre las dos potencias mundiales.

“Se elevaron las tensiones geopolíticas luego de que durante el tercer fin de semana Estados Unidos, Reino Unido y Francia realizaron una intervención militar en Siria. Sin embargo, debido a que no hubo represalias inmediatas y los mercados consideraron que no habría consecuencias por dicha acción militar, los mercados accionarios no registraron fuertes movimientos negativos”.

Asimismo, el mercado nuevamente especuló que la Reserva Federal podría acelerar su proceso de normalización de tasas durante el año, ya que durante la última semana de abril se observó un incremento en la tasa de interés de los bonos a 10 años de Estados Unidos.

rrg