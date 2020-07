El negocio de computación en la nube Azure de Microsoft reportó un crecimiento de las ventas de menos del 50% por primera vez, lo que hizo que las acciones del gigante tecnológico cayeran un 3.0 por ciento.

Microsoft dijo que los ingresos en su división Intelligent Cloud aumentaron un 17% a 13,400 millones de dólares, con un crecimiento del 47% de Azure. Los analistas en promedio esperaban ingresos de 13,090 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

La tasa de crecimiento de Azure es la mejor medida directa de la competencia con rivales como Amazon.com Inc AWS y Alphabet Inc, ya que Microsoft no separa los ingresos de Azure.

Los ingresos totales de Microsoft aumentaron un 13% a 38,030 millones de dólares en el cuarto trimestre finalizado el 30 de junio, superando las estimaciones de 36,500 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

El aumento de los ingresos fue impulsado por las ganancias de su unidad Personal Computing, luego de que más personas recurrieron globalmente a sus productos para trabajar y jugar de forma remota durante el confinamiento provocado por el coronavirus.

Los ingresos de la unidad, la mayor por ventas, aumentaron 14% a 12,900 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de 11,460 millones. La unidad incluye el sistema operativo Windows y la consola de juegos Xbox, entre otros.

Microsoft dijo también que su sitio de redes profesionales LinkedIn se vio afectado por la debilidad del mercado laboral y las reducciones en el gasto publicitario.

La ganancia de la compañía cayó a 11,200 millones de dólares o 1.46 dólares por acción, desde los 13,190 millones o 1.71 dólares por acción del igual periodo del año anterior.