Ant Financial Services Group, socio de la gigante china de comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd, dijo este jueves que comprará la empresa estadounidense de transferencia de dinero MoneyGram International Inc, en un acuerdo valuado en cerca de 880 millones de dólares.

Si bien la oferta de 13.25 dólares por acción implica una prima del 11.5% sobre el cierre del miércoles de MoneyGram en 11.88 dólares, los papeles de la firma estadounidense operaban con un alza de casi el 10% a 13.04 dólares poco después de la apertura de Wall Street.

Las acciones de MoneyGram llegaron a subir un 31%, a 15.50 dólares, antes de la apertura de la bolsa de Nueva York.

Ant Financial dijo que asumiría o refinanciaría la deuda de MoneyGram, que al 30 de septiembre totalizaba 937.3 millones de dólares en base neta, según una nota al regulador.

El principal accionista de MoneyGram, Thomas H. Lee Partners, que tiene un 44.5% de participación en la compañía, acordó votar a favor del acuerdo, dijeron las empresas, que agregaron que la adquisición se cerraría en la segunda mitad de este año.

MoneyGram posee una red global de alrededor de 350,000 sitios de transferencia desde donde se envía y recibe dinero. Ant Financial, cuyo mayor negocio es el servicio de pagos online más grande de China Alipay, se escindió de Alibaba en 2011.

Alex Holmes seguirá siendo el presidente ejecutivo de MoneyGram y la compañía continuará teniendo su sede en Dallas, agregaron las firmas.

Ant Financial ha dicho que planea una oferta pública inicial (OPI) este año, aunque no ha determinado los detalles del momento o la locación de esa salida a bolsa.

