Se estimaba una inversión de más de 3,000 millones de pesos para la ampliarción de la vía.

El Circuito Exterior Mexiquense sufrirá un “golpe bajo” tras la posible cancelación del Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Las inversiones estimadas por 3,000 millones de pesos se echarán para atrás.

Sergio Hidalgo, director general de Aleática, antes OHL México, explicó que planeaban ampliar la vía de cuatro a seis carriles, uno por sentido, para atender el tráfico hacia lo que sería la nueva terminal aérea.

Un tramo del Circuito Exterior Mexiquense corre 12 kilómetros en paralelo a los terrenos del NAIM, ahí se planeaba parte de las obras de ampliación, sin embargo, el proyecto volverá a ponerse sobre la mesa.

“La cancelación del nuevo aeropuerto tiene un impacto en el crecimiento de la empresa porque nuestro principal activo es el Circuito Exterior Mexiquense, así que vamos a tener que reconsiderar los planes de expansión que teníamos allí”, aseguró Sergio Hidalgo.

La carretera mexiquense representa más de la mitad de las ganancias de la empresa. En el 2017 los ingresos por peajes sumaron 3,702 millones de pesos o 61% de total reportado por la empresa concesionaria, mientras que el flujo de operación por cuotas de peajes fue de 2,782 millones o 66% de todo lo generado.

El directivo comentó que se encontraban haciendo los estudios de tráfico para medir el impacto y los beneficios que significarían para Aleatica las obras planeadas en el Circuito.

“El potencial era enorme, tan sólo una porción de los 40,000 trabajadores en el sitio tendría entrada por el Circuito”, dijo.

“No sé si Toluca vaya a compensar necesariamente lo que íbamos a tener en el Circuito Exterior Mexiquense, nuestro principal negocio está en autopistas”, aseveró.

Aleatica, antes OHL, posee 49% del aeropuerto de Toluca que formará parte del nuevo sistema aeroportuario que incluye al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía.

“No es que no lo vayamos a hacer (la inversión) o que no se vaya a justificar seguir creciendo el tráfico dentro del Circuito, pero posiblemente no tan urgente como se había previsto con el NAIM”, subrayó.

De acuerdo con el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, uno de los accesos para esta terminal aérea será a través del distribuidor vial del Circuito Exterior Mexiquense, en donde falta construir un tramo para unir dicha vía con el Viaducto Bicentenario. Aleatica tiene la concesión de ambas autopistas.

Al director de Aleatica se le preguntó si es viable habilitar sobre el circuito exterior una línea de Metrobús para conectar el aeropuerto Benito Juárez con el de Adolfo López Mateos, a lo que respondió: “Nosotros no hemos estudiado, ni lo habíamos considerado, no sé si alguien más tenga esa propuesta. Habíamos considerado la expansión del Circuito sólo en algunos tramos”.