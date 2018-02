Las acciones de Netflix han subido, en lo que va del 2018, 51.39% y cotizan ya en 290.61 dólares en la Bolsa de Nueva York. A decir del portal económico Business Insider, esto podría ser apenas el comienzo.

Craig Huber, de la firma de análisis Huber Research Partners, tiene un precio objetivo para las acciones de la empresa de streaming de 300 dólares para finales de este año.

Pero dijo que no lo sorprendería el hecho de que el precio llegara hasta 350 dólares para diciembre del 2018.

Si el pasado es algún indicador del futuro, Netflix se encuentra bien posicionado. No sólo agregó una cifra récord en suscriptores durante el cuarto trimestre del 2017, sino que, además, se expandió a un mayor ritmo a nivel internacional que en el mercado estadounidense.

El precio objetivo de Huber se basó en el potencial crecimiento que aún tiene el streaming en el mercado internacional.

Hay “mucho espacio para que la cifra de suscriptores de Netflix fuera de Estados Unidos siga creciendo”, dijo.

Mientras que el servicio de streaming Amazon Prime ha sido visto como una amenaza al crecimiento internacional de netflix, especialmente en Asia, eso no le molesta a Huber: “Francamente no me preocupa el servicio de streaming de Amazon”.

Pero, según el analista, será en Europa donde Netflix crecerá más. “Europa es un mercado más fácil que el resto del mundo, porque la penetración de banda ancha es elevada y casi todas las casas pueden contar con un servicio como el de Netflix”, comentó Huber.

sube precios

Según lo publicado en Business Insider, Netflix tiene el “poder de elevar los precios de su servicio cada dos años”, dijo Huber.

La compañía acaba de elevar el precio de su servicio estándar en octubre pasado 1 dólar a 10.99 dólares el mes y para finales del 2019 podría volver a elevarlo.

Los resultados de cuarto trimestre del 2017 fueron muy buenos para Netflix. El servicio de streaming anunció a finales de enero que sumó a sus filas a 8.33 millones de suscriptores, respecto a los últimos datos del tercer trimestre del año pasado. Casi 2 millones de usuarios nuevos se encuentran en Estados Unidos, mientras que 6 millones restantes se suscribieron al servicio desde otras partes del mundo. Por primera vez, Netflix llegó a 117.6 millones de usuarios en el mundo.

El aumento de 36% en los ingresos del cuarto trimestre supuso una cifra de 3,290 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas.(Business Insider y agencias)



valores@eleconomista.mx