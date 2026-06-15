Ranking Latinoamérica 2026: Las 10 mejores universidades de la región

El Ranking de Universidades 2026 de Times Higher Education coloca a la Universidad de São Paulo, en Brasil, como la mejor institución de educación superior de América Latina, con una puntuación general de 62.8 puntos.

En la segunda posición aparece también una universidad brasileña, la Universidad de Campinas, que alcanzó 58.1 puntos. El tercer lugar corresponde a la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una puntuación de 50.0 puntos.

La clasificación evidencia el liderazgo de Brasil en la educación superior regional. Además de ocupar las dos primeras posiciones, el país suma otras cinco universidades dentro del top 10: la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Estadual Paulista, ambas con 47.9 puntos; la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, con 44.2 puntos; la Universidad Federal de Río Grande del Sur, con 40.9 puntos; y la Universidad Federal de Minas Gerais, con 39.8 puntos.

México cuenta con dos representantes en el listado. El Tecnológico de Monterrey se ubica en la séptima posición regional con una puntuación general de 42.6 puntos, consolidándose como la institución mexicana mejor posicionada en el ranking. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ocupa el noveno lugar con 40.8 puntos.

Chile, además de figurar en el podio gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile, mantiene presencia entre las instituciones más destacadas de la región. La universidad chilena es la única fuera de Brasil y México que aparece dentro de las primeras diez posiciones del ranking latinoamericano.

Los resultados muestran una alta concentración del desempeño académico regional en un grupo reducido de universidades. La evaluación de Times Higher Education considera indicadores relacionados con enseñanza, investigación, calidad de las publicaciones científicas, vinculación con la industria y proyección internacional.