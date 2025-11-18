Lectura 2:00 min
Neuromarketing: 10 pasos clave para implementarlo en temporada de compras
El neuromarketing, la narrativa y la honestidad de las marcas influyen en que las decisiones de compra sean más emocionales que racionales
El neuromarketing es la aplicación de la neurociencia y la psicología al marketing para entender cómo emociones, atención, memoria y respuestas inconscientes influyen en decisiones de compra, analizando reacciones cerebrales y fisiológicas ante estímulos de marca, productos y mensajes.
A continuación te enseñamos 10 pasos clave para implementarlo
- Definir objetivo claro: ¿Qué quieres medir o optimizar? (recordación, confianza, diseño de oferta, storytelling, usabilidad web).
- Conocer al público: Segmentar por motivaciones emocionales (ahorro, seguridad, exclusividad, pertenencia) antes de cualquier prueba.
- Diseñar estímulos específicos: Piezas a analizar: banners, landing del Buen Fin, mensajes de “ahorro inteligente”, colores, precios, llamados a la acción.
- Usar técnicas de medición: Combinar métodos como eye tracking, medición de respuesta galvánica, ritmo cardíaco o EEG simplificado, junto con tests A/B y analítica digital.
- Evaluar tres focos emocionales: Atención (qué ve primero), emoción (qué genera interés o rechazo), memoria (qué mensaje permanece después).
- Ajustar mensajes y diseño: Reforzar palabras que activen sensación de ganancia (“ahorras”, “proteges tu dinero”). // Evitar precios inflados o mensajes engañosos: destruyen la confianza implícita.
- Integrar narrativa de marca: Contar historias coherentes con valores reales (origen del producto, impacto social, beneficios concretos), no sólo promociones.
- Probar antes de lanzar: Testear variantes con grupos pequeños y métricas emocionales + de negocio (CTR, conversión, ticket promedio).
- Monitorear en tiempo real: Durante el Buen Fin, ajustar creatividades, precios psicológicos y mensajes según respuesta real del usuario.
- Actuar con ética y transparencia: Usar neuromarketing para mejorar experiencia, no manipular: claridad en precios, datos y promesas