Neuromarketing: 10 pasos clave para implementarlo en temporada de compras

El neuromarketing, la narrativa y la honestidad de las marcas influyen en que las decisiones de compra sean más emocionales que racionales

Las marcas usan neuromarketing para conectar con emociones auténticas, reforzar confianza y convertir descuentos en experiencias memorables.Shutterstock

Patricia Ortega

El neuromarketing es la aplicación de la neurociencia y la psicología al marketing para entender cómo emociones, atención, memoria y respuestas inconscientes influyen en decisiones de compra, analizando reacciones cerebrales y fisiológicas ante estímulos de marca, productos y mensajes.

A continuación te enseñamos 10 pasos clave para implementarlo

  1. Definir objetivo claro: ¿Qué quieres medir o optimizar? (recordación, confianza, diseño de oferta, storytelling, usabilidad web).
  2. Conocer al público: Segmentar por motivaciones emocionales (ahorro, seguridad, exclusividad, pertenencia) antes de cualquier prueba.
  3. Diseñar estímulos específicos: Piezas a analizar: banners, landing del Buen Fin, mensajes de “ahorro inteligente”, colores, precios, llamados a la acción.
  4. Usar técnicas de medición: Combinar métodos como eye tracking, medición de respuesta galvánica, ritmo cardíaco o EEG simplificado, junto con tests A/B y analítica digital. 
  5. Evaluar tres focos emocionales: Atención (qué ve primero), emoción (qué genera interés o rechazo), memoria (qué mensaje permanece después). 
  6. Ajustar mensajes y diseño: Reforzar palabras que activen sensación de ganancia (“ahorras”, “proteges tu dinero”). // Evitar precios inflados o mensajes engañosos: destruyen la confianza implícita.
  7. Integrar narrativa de marca: Contar historias coherentes con valores reales (origen del producto, impacto social, beneficios concretos), no sólo promociones.
  8. Probar antes de lanzar: Testear variantes con grupos pequeños y métricas emocionales + de negocio (CTR, conversión, ticket promedio). 
  9. Monitorear en tiempo real: Durante el Buen Fin, ajustar creatividades, precios psicológicos y mensajes según respuesta real del usuario. 
  10. Actuar con ética y transparencia: Usar neuromarketing para mejorar experiencia, no manipular: claridad en precios, datos y promesas

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

