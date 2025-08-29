Día del Gamer 2025: Consola portátil y USB-C, tendencias que transforman el mercado de accesorios

El mercado de los videojuegos atraviesa un momento de redefinición impulsado por la convergencia entre consolas portátiles, cloud gaming y la creciente demanda de accesorios premium. En este entorno, Belkin, compañía con más de 40 años de innovación en conectividad y tecnología, busca consolidar su presencia en México y Latinoamérica como proveedor clave de soluciones para gamers profesionales y fanáticos.

En entrevista con El Economista, Cassie Pineda, Manager de Comunicación Global de Belkin, consideró que 2025 es un año decisivo para el negocio de accesorios, donde la portabilidad, la adopción del USB-C y la sostenibilidad son los ejes estratégicos de crecimiento.

El auge del gaming portátil

La llegada de nuevas generaciones de consolas y dispositivos de mano, como el Nintendo Switch 2 y los portátiles para PC, ha transformado la forma en que los usuarios consumen videojuegos.

Según cifras de Omdia, se proyecta que en 2025 se venderán 2.3 millones de estas consolas, un aumento del 32% respecto al año anterior.

Este crecimiento abre un espacio enorme para accesorios diseñados “listos para viajar”: cargadores compactos de alta potencia, docks portátiles, estuches de protección y cables USB-C resistentes con mayor vida útil.

Los gamers buscan accesorios que equilibren portabilidad y durabilidad, que sean fáciles de transportar y, al mismo tiempo, garanticen un rendimiento constante durante largas sesiones”, explicó Pineda.

Insistió, en que los hubs y docks portátiles son particularmente relevantes, ya que permiten proyectar dispositivos portátiles en pantallas externas, al tiempo que integran carga passthrough (significa que un dispositivo o accesorio permite que una señal de energía, video, datos, etc. “pase a través” hacia otro dispositivo, mientras realiza otra función en paralelo). y conectividad HDMI/USB-C, ofreciendo una experiencia más versátil.

USB-C y la nueva generación de accesorios

La adopción universal del USB-C en controles, audífonos y dispositivos portátiles ha cambiado las reglas del juego. Los cables trenzados con e-mark, capaces de soportar hasta 240 W, se han convertido en una necesidad para laptops de gaming y consolas de alto rendimiento.

De acuerdo con Pineda, los consumidores están dispuestos a invertir en accesorios de alta gama que protejan su inversión en hardware, sobre todo en un mercado donde la presión sobre los precios de las consolas es constante.

“El valor de un accesorio premium está en su capacidad de prolongar la vida de un dispositivo y reducir la necesidad de reemplazos frecuentes”, dijo.

Cloud gaming y movilidad

Otro factor determinante es la expansión del cloud gaming. Para Belkin, esta tendencia obliga a repensar el diseño de los accesorios: bases estables, soluciones de refrigeración, carga multipuerto y compatibilidad multiplataforma. Los gamers demandan la capacidad de cargar un control, un teléfono y unos audífonos al mismo tiempo sin comprometer rendimiento ni movilidad.

La gestión de cables integrada y los formatos delgados han ganado terreno, al igual que tecnologías como Qi2 en carga inalámbrica y audio multiplataforma mediante Bluetooth/USB. El objetivo: simplificar la vida de los jugadores en movimiento.

Sostenibilidad y responsabilidad corporativa

La sostenibilidad ya no es un diferenciador, sino un requisito. Belkin alcanzó la neutralidad de carbono en Alcances 1 y 2 en 2025 y trabaja para lograr la neutralidad total en Alcances 1–3 hacia 2030.

La compañía redujo en 89% el uso de plásticos de un solo uso desde 2019 y migró a empaques 100% libres de plásticos, certificados por FSC. Además, ha incrementado el uso de plásticos reciclados post consumo en carcasas y accesorios, con el objetivo de reducir los desechos electrónicos.

Pineda explicó que este compromiso va más allá del marketing: “En Belkin buscamos generar impacto real, no greenwashing. Cada accesorio que desarrollamos debe combinar rendimiento con responsabilidad ambiental”.

México, mercado clave

Latinoamérica, y particularmente México, representan oportunidades estratégicas para Belkin. Según The CIU, en el primer semestre de 2024 había 68.7 millones de jugadores activos en el país, lo que lo posiciona como uno de los principales mercados de la región.

El sector local de videojuegos se valuó en 2,700 millones de dólares en 2024, con un pronóstico de crecimiento sostenido hasta 2033, de acuerdo con IMARC Group. Este dinamismo abre espacio para accesorios premium y profesionales, tanto en consolas como en gaming portátil.

Para capitalizar esta demanda, Belkin trabaja en estrategias de go-to-market que incluyen paquetes en retail y marketplaces como belkin.mx y Mercado Libre.

Estos bundles integran cargadores, protectores de pantalla y estuches de viaje, pensados para momentos clave en el ciclo de consumo de dispositivos.

Perspectivas

“La evolución del negocio gamer no solo depende de los títulos o consolas, sino de un ecosistema de accesorios que garanticen experiencias duraderas y fluidas. Belkin apuesta a que su enfoque en innovación tecnológica, sostenibilidad y cercanía con los jugadores latinoamericanos consolidará su papel como líder en este segmento”, concluyó Cassie Pineda.