Viuda de Khashoggi, decepcionada por defensa de Trump

Washington. La viuda de Jamal Khashoggi, el periodista saudí disidente brutalmente asesinado en 2018 en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, aseguró estar consternada por el apoyo del presidente Donald Trump al príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"Me molestó mucho y fue decepcionante", declaró Hanan Elatr Khashoggi, y añadió que Trump estaba "desinformado" sobre su marido. "Jamal Khashoggi era un hombre valiente, transparente y un periodista profesional", dijo la mujer, que negó la caracterización que hizo Trump de él como un hombre "extremadamente controvertido".

Trump defendió enérgicamente al príncipe heredero saudí, a quien recibió el martes en la Casa Blanca.