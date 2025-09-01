UE analizará iniciativa ciudadana para garantizar acceso seguro al aborto

La Comisión Europea va a examinar una petición ciudadana que reclama que se destinen fondos europeos para asegurar que una mujer pueda someterse a un aborto de manera "segura y accesible" en suelo comunitario, después de que la iniciativa popular haya sumado más de un millón de firmas de apoyo, superando los umbrales de participación en 19 Estados miembro.

En el momento del registro de la petición en abril del pasado año, el Ejecutivo comunitario ya dejó claro que no se trata de explorar el derecho al aborto a escala de la UE --una política que es de exclusiva competencia nacional--, sino de la posibilidad de destinar fondos de la UE a los Estados miembro en donde el aborto sea legal.

La iniciativa lleva por nombre "Mi voz, mi elección: Por un aborto seguro y accesible" y la Comisión Europea tiene hasta marzo de 2026 para tomar una decisión respecto a si cree necesario dar pasos legislativos en esta línea.

Bruselas también aclara que examina la petición puesto que cumple con los requisitos establecidos por el marco de las Iniciativas Ciudadanas Europeas, incluido el recoger un millón de firmas de al menos siete Estados miembro y que se enmarca en su ámbito de competencias; pero que este paso no prejuzga la decisión posterior.

Acepte o no la petición de presentar una propuesta legislativa, la Comisión Europea deberá presentar un dictamen razonado para sostener la decisión que, en todo caso, respetará los "límites" que los Tratados establecen en la acción de la UE respecto de las responsabilidades de los Estados miembro en la definición de su política sanitaria .