Trump sugiere pena de muerte para demócratas traidores

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una nueva polémica el jueves al sugerir la posibilidad de aplicar la pena de muerte a seis legisladores demócratas que instaron a las Fuerzas Armadas a rechazar “órdenes ilegales” del gobierno.

En su red Truth Social, el mandatario calificó a los congresistas de “traidores” y señaló que su comportamiento sería “castigable con la muerte”. Incluso reposteó un mensaje que lo instaba a “colgarlos”, citando al expresidente George Washington.

“Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS???”, escribió.

El Partido Demócrata respondió que Trump había pedido la ejecución de miembros del Congreso, calificando su postura de “absoluta canallada”. Los legisladores, entre ellos el senador Mark Kelly, expiloto de combate y exastronauta, y la senadora Elissa Slotkin, exagente de la CIA, defendieron su mensaje y dijeron que su deber es proteger la Constitución ante cualquier amenaza.

La Casa Blanca trató de matizar los comentarios. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Trump “no quiere ver ejecutado a ningún legislador”, pero acusó a los demócratas de “alentar la violencia” con sus declaraciones.

En un video difundido esta semana, congresistas con experiencia militar o en servicios de inteligencia, recordaron que los miembros de las fuerzas armadas pueden negarse a cumplir órdenes ilegales.