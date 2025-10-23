Trump indulta al exCEO de Binance; acusa a Biden de emprender una "guerra contra las criptomonedas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al condenado cofundador de Binance, Changpeng Zhao, informó la Casa Blanca este jueves, al tiempo que acusó al predecesor de Trump, Joe Biden, de lanzar una "guerra" contra el sector.

"En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables", dijo la Casa Blanca en un comunicado enviado a la AFP.

Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos a finales de 2023 y cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses por ello en 2024.

