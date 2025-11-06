Trump digiere mal triunfo de Mamdani

Miami. Los demócratas arrasaron en las primeras elecciones importantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un bálsamo muy necesario para un partido herido que había pasado gran parte del año pasado tratando desesperadamente de encontrar su equilibrio.

Una nueva generación de demócratas, entre ellos el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años, ganó contiendas muy observadas en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, mientras que los votantes de California aprobaron un nuevo mapa de distritos destinado a mejorar las probabilidades demócratas de ganar la Cámara de Representantes el próximo año.

El presidente Donald Trump no recibió los resultados con templanza.

Estados Unidos se enfrenta a una elección entre "comunismo y sentido común", declaró ayer en una convención empresarial celebrada en Miami.

"Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico", dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierdas en Nueva York, Zohran Mamdani.

"Nos ocuparemos de ello", lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como "demócrata y socialista" y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.

Trump se encuentra en una encrucijada política, con un cierre gubernamental que entró en su récord histórico este mismo miércoles, y una política comercial que puede ser derribada por la Corte Suprema en pocas semanas.

Advertencia

El presidente Donald Trump, que ha arrollado a los demócratas con una imparable serie de decretos presidenciales y una masiva ley aprobada en el Congreso, tenía la explicación a este resonante triunfo opositor del miércoles.

"Trump no estaba en las boletas", afirmó el presidente. A ello se sumó "el cierre gubernamental", que ha afectado por ejemplo a miles de trabajadores federales que viven en Virginia.

Pero lo cierto es que los candidatos demócratas en esos estados han sabido volver a los temas prácticos, la inflación o el impacto de los aranceles de Trump, para alzarse con la victoria.

Para los republicanos, las elecciones fueron una señal de advertencia temprana de que el partido puede tener dificultades para movilizar a seguidores de Trump cuando no esté en la boleta.