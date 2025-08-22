Las tropas de la Guardia Nacional pronto portarán armas en la capital de Estados Unidos

Las tropas de la Guardia Nacional pronto portarán armas militares en la capital Washington, donde el presidente Donald Trump ordenó su despliegue como parte de una ofensiva contra la delincuencia, dijo el viernes un funcionario de defensa estadounidense.

Trump había dicho que Washington era un "pozo de ratas plagado de delincuencia" antes de enviar tropas a sus calles la semana pasada y anunció el viernes que Chicago y Nueva York, otras dos importantes ciudades lideradas por demócratas, recibirán un trato similar.

El funcionario de defensa, que habló bajo condición de anonimato, se refirió al porte de armas de los efectivos. "Por orden del secretario de Defensa, miembros de la Guardia Nacional, en apoyo a la misión de reducir la tasa de criminalidad en la capital de nuestra nación, pronto estarán en misión con sus armas de servicio", dijo, en alusión a la Fuerza de Tarea Conjunta-DC.

"El comandante general interino de la Guardia Nacional de DC se reserva el poder de realizar los ajustes necesarios en la postura de la fuerza en coordinación con la Policía Metropolitana de DC y las fuerzas del orden federales asociadas", añadió el funcionario.

El Ejército había declarado previamente que "hay armas disponibles si se necesitan, pero permanecerán en el arsenal".

Actualmente hay más de 1900 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, tanto de la ciudad como de los estados de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, liderados por republicanos, que también han enviado tropas.

El viernes, Trump dijo que Chicago y Nueva York serán las próximas grandes ciudades del país en ser blanco de la iniciativa federal contra la delincuencia. "Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras", declaró el mandatario republicano a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York".

Delitos violentos en su nivel más bajo en años

El presidente estadounidense también habló sobre la posibilidad de declarar una emergencia nacional para mantener a las tropas en Washington durante más de 30 días. Políticos republicanos han afirmado que la capital estadounidense, mayoritariamente demócrata, está invadida por la delincuencia y plagada de personas sin hogar y padece de una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington mostraron descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, aunque esto ocurrió tras un aumento repentino tras la pandemia.

En enero, un comunicado del Departamento de Justicia indicó que, según esos datos, "el total de delitos violentos en el Distrito de Columbia para 2024 se redujo un 35% con respecto a 2023 y se encuentra en su nivel más bajo en más de 30 años".

Sin embargo, Trump ha acusado a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, de "dar cifras de delincuencia falsas y sumamente inexactas y amenazó con "cosas malas", incluyendo la intervención federal total de la ciudad, si persiste en esa línea.

Además del despliegue de la Guardia Nacional, las fuerzas del orden federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también han incrementado recientemente su presencia en las calles de Washington, lo que ha provocado protestas de los residentes.