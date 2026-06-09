Petróleo baja mientras inversionistas esperan claridad tras cese de ataques entre Irán e Israel

Los precios del crudo caían el martes, borrando la mayor parte de las ganancias de la víspera, después de que Irán e Israel anunciaran que habían suspendido los ataques mutuos tras un llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ambas partes advirtieron de que podrían reanudar las hostilidades.

Esta mañana, los futuros del crudo Brent bajaban 1.55 dólares, o un 1.6%, a 92.7 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 1.93 dólares, o un 2.1%, a 89.37 dólares.

Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, afirmó que el mercado ya ha pasado por esto antes, en referencia a las esperanzas de que cesen las hostilidades, lo que podría poner fin a una guerra que dura ya tres meses en Oriente Medio.

Aun así, ante la ausencia de otros factores que influyan en el mercado, los precios caían después de que Irán e Israel anunciaran que habían suspendido los ataques mutuos. Los bombardeos israelíes contra Irán y en Líbano durante el fin de semana impulsaron los precios del petróleo un 5% el lunes.

"Mientras tanto, las reservas mundiales de petróleo siguen agotándose y, a medida que se publiquen los datos, ya sean semanales o mensuales, la constatación de que (...) se encuentran en niveles peligrosamente bajos podría intensificar la carrera por los barriles disponibles, lo que volvería a empujar al Brent por encima de los 100 dólares", afirmó Varga.

Teherán ha seguido bloqueando la mayor parte del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo. Washington ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes.

También contribuía a contener los precios la caída de las importaciones de crudo de China, que el mes pasado se redujeron un 29%, a mínimos de ocho años.

Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el lunes un petrolero sin carga en el golfo de Omán después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, violando el bloqueo vigente contra Teherán, según informó el ejército estadounidense.