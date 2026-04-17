República Dominicana y Haití reanudarán vuelos en mayo tras dos años de suspensión

República Dominicana y Haití acordaron este viernes reanudar a partir de mayo su conexión aérea, interrumpida hace dos años, informaron las cancillerías de ambos países.

Santo Domingo interrumpió en 2024 los vuelos a la vecina Haití, con la que comparte la isla La Española, debido a un episodio de violencia de pandillas en el país más empobrecido de la región.

"Ambas partes acordaron la apertura del espacio aéreo entre República Dominicana y la República de Haití, permitiendo la conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, a partir del mes de mayo", apuntó un comunicado conjunto.

"Esta medida busca facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las relaciones entre ambos países", añadió.

Delegaciones de ambas cancillerías sostuvieron un encuentro en su frontera común para discutir prioridades de su agenda bilateral, según el comunicado, "con particular énfasis en la seguridad fronteriza" y "asuntos migratorios".

El presidente dominicano, Luis Abinader, lleva adelante una férrea política antimigratoria. Cada mes expulsa a miles de inmigrantes irregulares haitianos y el año pasado ordenó la construcción de un muro fronterizo.

Haití es azotado por la violencia de grupos pandilleros que han desatado inestabilidad política y una crisis migratoria principalmente hacia su vecina República Dominicana.