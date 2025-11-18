Príncipe de Arabia Saudita revela a Trump que asesinato del periodista Khashoggi fue un "gran error"

El príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó este martes que el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en 2018 fue un "gran error", durante una visita a la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump.

Agentes de Arabia Saudita mataron a Khashoggi, crítico con la corona saudí, en el consulado del reino en Turquía.

Lo sucedido "es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", dijo el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al ser recibido por el líder estadounidense.

La CIA concluyó que la orden de asesinar al periodista vino de Bin Salmán.

Trump tachó a Khashoggi como "extremadamente controvertido". "A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas, te gustara o no te gustara, las cosas sucedieron, pero él (el príncipe) no sabía nada" sobre el asesinato.

En este encuentro, el príncipe heredero anunció su intención de ampliar hasta 1 billón de dólares las inversiones del país, rico en petróleo, en suelo estadounidense.

"Vamos a aumentar esos 600,000 millones a casi 1 billón de dólares para inversión".

Asimismo, Bin Salmán afirmó su voluntad de de trabajar para normalizar las relaciones con Israel "lo antes posible".

"Deseamos formar parte de los Acuerdos de Abraham, pero también queremos asegurarnos de garantizar un camino claro hacia la solución de dos Estados", en relación al conflicto de Israel con los palestinos.